CSK vs GT: टॉस जीतने के बाद निर्णय लेना भूले कप्तान शुभमन गिल, पहले कहा- बैटिंग, फिर कहा- सॉरी बॉलिंग, देखें वीडियो

CSK vs GT, IPL 2024: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुबमन गिल को अपनी नई कप्तानी में सिर्फ एक मैच का अनुभव हुआ है, इसलिए उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 सीज़न के दौरान टॉस में छोटी-मोटी गलतियाँ करने के लिए माफ़ किया जा सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस के दौरान गिल को ब्रेन फेड का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपना फैसला तुरंत बदलने से पहले गलत तरीके से पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना। गिल ने सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के खिलाफ टॉस जीता जिसके बाद कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने उनसे उनके फैसले के बारे में पूछा।

गिल ने मांजरेकर से हडबड़ाते हुए कहा, "हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, सॉरी, हम पहले गेंदबाजी करने जा रहे हैं।" यह घटना प्रशंसकों को न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय मैच के दौरान भारत के कप्तान रोहित शर्मा के उस पल की याद दिला सकती है जब वह टॉस जीतने के बाद पूरी तरह से भूल गए थे कि वह क्या करने जा रहे हैं। दोनों टीमों ने सीज़न के अपने पहले गेम जीते, जिसमें सीएसके ने घरेलू मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया और जीटी ने अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस को मात दी।

🚨 Toss Update 🚨



Gujarat Titans win the toss and elect to bowl against Chennai Super Kings.



Follow the Match ▶️ https://t.co/9KKISx5poZ#TATAIPL | #CSKvGTpic.twitter.com/qk8xLYhUlH