टीम इंडिया के स्वागत में दिल्ली एयरपोर्ट पर उमड़ा फैंस का हुजूम, जानें आज क्या है टीम का शेड्यूल, देखें वीडियो

Highlights भारतीय क्रिकेट टीम बारबाडोस से एयर इंडिया के विशेष चार्टर्ड विमान से गुरुवार सुबह नई दिल्ली पहुंची। टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद कैरेबियाई द्वीप पर 3 दिन के इंतजार के बाद टीम इंडिया ट्रॉफी के साथ घर लौटी। बीसीसीआई ने चार्टर्ड प्लेन से ट्रॉफी उतारते खिलाड़ियों का वीडियो शेयर किया है।

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम बारबाडोस से एयर इंडिया के विशेष चार्टर्ड विमान से गुरुवार सुबह नई दिल्ली पहुंची। टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद कैरेबियाई द्वीप पर 3 दिन के इंतजार के बाद टीम इंडिया ट्रॉफी के साथ घर लौटी।

#WATCH | Virat Kohli, Hardik Pandya, Sanju Samson, Mohammed Siraj along with Team India arrived at Delhi airport, after winning the #T20WorldCup2024 trophy.



(Earlier visuals) pic.twitter.com/eCWvJmekEs — ANI (@ANI) July 4, 2024

बीसीसीआई ने चार्टर्ड प्लेन से ट्रॉफी उतारते खिलाड़ियों का वीडियो शेयर किया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस के एक बड़े समूह ने टीम का स्वागत इंडिया किया। कप्तान रोहित शर्मा ट्रॉफी हाथ में लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। विराट कोहली का जोरदार स्वागत किया गया और स्टार खिलाड़ी ने फैंस का हाथ हिलाकर उनका समर्थन स्वीकार किया।

#WATCH | Delhi: Men's Indian Cricket Team arrives at ITC Maurya, after winning the #T20WorldCup2024 trophy.



India defeated South Africa by 7 runs on June 29, in Barbados. pic.twitter.com/ydh1dKSVIG — ANI (@ANI) July 4, 2024

खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया बारबाडोस में चार दिनों तक फंसी रही क्योंकि तूफान बेरिल के कारण हवाईअड्डा बंद कर दिया गया था। जैसे ही मौसम में सुधार हुआ, विश्व चैंपियंस को घर वापस लाने के लिए एयर इंडिया की एक विशेष चार्टर्ड उड़ान बारबाडोस भेजी गई।

#WATCH | Captain Rohit Sharma with the #T20WorldCup trophy at Delhi airport as Team India arrives from Barbados, after winning the T20I World Cup.



(Earlier visuals) pic.twitter.com/ORNhSBIrtx — ANI (@ANI) July 4, 2024

लगभग 18 घंटे की लंबी यात्रा के बाद टीम आखिरकार भारत पहुंच गई। फैंस अपने पसंदीदा सितारों को देखने के लिए देर रात से लंबी कतारों में इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट और टीम होटल दोनों जगह टीम के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।

#WATCH | Rohit Sharma with the T20 World Cup trophy arrives at Delhi airport.



India defeated South Africa by 7 runs on June 29, in Barbados, to clinch the second T20I title. pic.twitter.com/fJlKsWd0xh — ANI (@ANI) July 4, 2024

टीम के लिए विश्व कप ट्रॉफी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशेष केक भी बनाया गया है जिसे टीम के होटल पहुंचने पर काटा जाएगा। पूरी टीम के लिए राष्ट्रीय तिरंगे का प्रतिनिधित्व करने वाला स्वागत पेय भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक विशेष मुलाकात के बाद टीम फैंस के लिए नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक एक विशेष रोड शो के लिए मुंबई जाएगी, जहां पूरी टीम को सम्मानित किया जाएगा।

#WATCH | Coach Rahul Dravid, Yuzvendra Chahal and Jasprit Bumrah along with Team India arrive at Delhi airport, after winning the #T20WorldCup2024 trophy. pic.twitter.com/wYCx91SkpP — ANI (@ANI) July 4, 2024

गुरुवार को क्या है टीम इंडिया का शेड्यूल

-सुबह 9:30 बजे टीम इंडिया पीएम मोदी के घर के लिए रवाना होगी।

-मुलाकात के बाद वे मुंबई के लिए चार्टर्ड फ्लाइट लेते हैं।

-मुंबई हवाई अड्डे से वानखेड़े स्टेडियम तक ड्राइव करें

-वानखेड़े स्टेडियम तक 1 किमी लंबी बस परेड।

-वानखेड़े और विश्व कप में रोहित द्वारा बीसीसीआई सचिव जय शाह को सौंपी जाने वाली छोटी प्रस्तुति।

-टीम इंडिया शाम को वानखेड़े से रवाना होगी।

देखें फैंस की वीडियो

#WATCH | Delhi: A young fan of the Men's Indian Cricket Team, Viren says "I am a huge fan of Jasprit Bumrah and I am waiting for him. I have been standing her since 5:30 AM. I am a huge fan of the Indian Cricket Team..."



Team India has arrived at Delhi Airport after winning the… pic.twitter.com/kSRIv7wzIN — ANI (@ANI) July 4, 2024

#WATCH | Delhi: A supporter of the Men's Indian Cricket Team, Shubham says "I have drawn these two sketches of Virat Kohli and Rohit Sharma. I came here at the airport around 4:30 AM just to have a glimpse of Team India with the trophy. We are all really happy..."



Team India has… pic.twitter.com/VkYIVjnnW0 — ANI (@ANI) July 4, 2024

#WATCH | Supporters gather at Delhi airport to welcome Men's Indian Cricket Team



A fan, Piyush Arora says, "...We came to T3 because we are very excited. We came to the airport at 3 am." pic.twitter.com/MeHqH4IcTG — ANI (@ANI) July 4, 2024

#WATCH | Delhi: A supporter of the Men's Indian Cricket Team, says "I am extremely happy and excited. I just hope to get a glimpse of the team and Captain Rohit Sharma. There is a roadshow in Mumbai in the evening today, we are all excited about that too..."



Team India has… pic.twitter.com/0lXoMkAzJp — ANI (@ANI) July 4, 2024

#WATCH | Delhi: A supporter of the Men's Indian Cricket Team, Lovely Chawla says, "We have been waiting here since 4 am. We knew that Team India would land in Delhi and we are here to welcome them."



Team India has arrived at Delhi Airport after winning the #T20WorldCup2024… pic.twitter.com/waqoQc6AvP — ANI (@ANI) July 4, 2024