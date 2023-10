Ind Vs Eng: क्रिकेट फैंस का कारनामा, चॉकलेट से बनाई विश्व कप की ट्रॉफी

Highlights चॉकेलट से बनाई विश्व कप 2023 की ट्रॉफी तीन दिनों के भीतर तैयार हुई चॉकलेट वाली ट्रॉफी चॉकलेट का तापमान बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण हो गया ताकि वह पिघले नहीं

Ind Vs Eng: विश्व कप 2023 की दीवानगी क्रिकेट फैंस के सिर चढ़ कर बोल रही है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फैंस टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। चाहे वह स्टेडियम में भारी तदाद में पहुंचकर सपोर्ट करना हो या फिर घर बैठकर टीवी स्क्रीन के सामने चिपकर मैच देखने की। हर मोर्चे पर फैंस टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस कड़ी में कुछ फैंस के द्वारा टीम इंडिया को अलग अंदाज में सपोर्ट किया गया है। दरअसल, भुवनेश्वर के ओडिशा में पेस्ट्री शेफ के तौर पर काम करने वाले राकेश साहू और उनके 8 सदस्यों ने क्रिकेट की गर्मी को तेज करने के लिए चॉकलेट का फ्लेवर एड किया है।

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: Pastry Chef Rakesh Sahu and his 8-member-team crafted a chocolate replica of the ICC Men's Cricket World Cup-2023 trophy to express their support for the Indian Cricket team pic.twitter.com/ml5zGMOy6e

चॉकेलट से बनाई विश्व कप 2023 की ट्रॉफी

पेस्ट्री शेफ राकेश साहू और उनकी टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप-2023 ट्रॉफी चॉकलेट से बनाई है। इस ट्रॉफी को बनाने के बाद राकेश कहते हैं कि देश में इन दिनों क्रिकेट का खुमार है। ऐसे में हमने भारतीय टीम को खुश करने के लिए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी की एक चॉकलेट प्रतिकृति तैयार की है।

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: Rakesh Sahu says, "We have crafted a chocolate replica of the ICC Cricket World Cup trophy to cheer up India team... It took us three days to complete the trophy from top to bottom... It was quite difficult to make the three pillars and the ball… pic.twitter.com/SmB25swDe7