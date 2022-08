Colin de Grandhomme: हरारे में जन्म, 2012 में डेब्यू, न्यूजीलैंड के लिए 115 मैच, 2679 रन और 91 विकेट, जिम्बाब्वे में प्रथम श्रेणी और लिस्ट ए क्रिकेट भी खेले

Highlights डी ग्रैंडहोम का अंतरराष्ट्रीय करियर 10 साल से अधिक तक चला। सभी प्रारूपों में 115 खेलों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 41 रन देकर छह विकेट था, जो पाकिस्तान के खिलाफ किया था।

Colin de Grandhomme: न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। डी ग्रैंडहोम का अंतरराष्ट्रीय करियर 10 साल से अधिक तक चला और उन्होंने सभी प्रारूपों में 115 खेलों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया।

डी ग्रैंडहोम ने न्यूजीलैंड की तरफ से 29 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 38.70 की औसत से 1432 रन बनाए। इसमें वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाए गए शतक भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 32.95 की औसत से 49 विकेट भी लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 41 रन देकर छह विकेट था जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया था।

उन्होंने 45 वनडे मैचों में 742 रन बनाए और 30 विकेट लिए। डी ग्रैंडहोम न्यूजीलैंड की उस टीम का हिस्सा थे जो 2019 में आईसीसी वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। इस ऑलराउंडर ने 41 टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेले जिनमें उन्होंने 505 रन बनाए और 12 विकेट हासिल किए।

As Colin de Grandhomme retires from international cricket, we look back at his incredible batting display at @CricketWorldCup 2019 👊



Announcement ➡️ https://t.co/yZ0ff3BvS4