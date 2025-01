New Zealand squad Champions Trophy: चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, आईसीसी टूर्नामेंट में पहली बार सियर्स, ओरूर्के और नाथन स्मिथ

Highlights New Zealand squad ​​​​​​​Champions Trophy: बेन सियर्स पिछले साल टी20 विश्व कप में यात्रा रिजर्व थे। New Zealand squad ​​​​​​​Champions Trophy: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज और फिर घरेलू सत्र में नहीं खेल पाए थे। New Zealand squad ​​​​​​​Champions Trophy: न्यूजीलैंड की 15 सदस्यीय टीम में वापसी की।

New Zealand squad Champions Trophy: अनुभवी तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और बेन सियर्स ने अगले महीने पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रविवार को न्यूजीलैंड की 15 सदस्यीय टीम में वापसी की। फर्ग्यूसन का अब न्यूजीलैंड क्रिकेट से अनुबंध नहीं है और वह ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने के कारण श्रीलंका के खिलाफ रविवार को समाप्त हुई सीरीज में नहीं खेल पाए थे। सियर्स पिछले साल टी20 विश्व कप में यात्रा रिजर्व थे। वह घुटने की चोट के कारण नवंबर में भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला और फिर घरेलू सत्र में नहीं खेल पाए थे।

Champions Trophy ready! 🏆



Hear from head coach Gary Stead and captain Mitchell Santner on the challenge that lies ahead. #ChampionsTrophy#CricketNationpic.twitter.com/dAoked7izy — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 12, 2025

New Zealand squad ​​​​​​​Champions Trophy: चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान त्रिकोणीय सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम-

मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, विल ओ'रूर्के, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ, केन विलियमसन, विल यंग

उन्होंने गुरुवार को वेलिंग्टन प्रांत के लिए टी20 मैच में वापसी की। सियर्स के अलावा विल ओरूर्के और नाथन स्मिथ को भी टीम में शामिल किया गया है। यह उनका पहला आईसीसी टूर्नामेंट होगा। श्रीलंका के खिलाफ टी20 और एकदिवसीय श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जैकब डफी को यात्रा रिजर्व के रूप में टीम में लिया गया है।

Squad News | Pace trio Will O’Rourke, Ben Sears and Nathan Smith are set to embark on their maiden senior ICC event at next month’s Champions Trophy in Pakistan and UAE 🏏 #ChampionsTrophyhttps://t.co/kMR15SKrkE— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 12, 2025

तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व अनुभवी मैट हेनरी और फर्ग्यूसन करेंगे। टीम में कप्तान मिशेल सेंटनर, विकेटकीपर-बल्लेबाज टॉम लैथम और पूर्व कप्तान केन विलियमसन जैसे अनुभव खिलाड़ी भी शामिल हैं। सैंटनर पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट में न्यूज़ीलैंड की कप्तानी करेंगे।

Next stop: Pakistan 🇵🇰



The 15-man ICC Champions Trophy squad was named at a special event at the Pullman Hotel in Auckland this morning by NZC Chair Diana Puketapu-Lyndon #ChampionsTrophypic.twitter.com/7Nn5KGFWzt — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 12, 2025

ICC Champions Trophy 2025 squad announcement day 🏆 #ChampionsTrophypic.twitter.com/6k4VtzzkdG— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 12, 2025

वह माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र के साथ स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। डेवोन कॉनवे, विल यंग, ​​रवींद्र, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल और विलियमसन के रूप में न्यूजीलैंड के पास उपयोगी बल्लेबाज हैंं।