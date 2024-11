Champions Trophy 2025: पाकिस्तान में भारत द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार करने की रिपोर्ट पर भड़के पाक प्रशंसक

Highlights बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को संदेश भेजा है टीम इंडिया ने अपने सभी मैच दुबई में खेलने की इच्छा जताई है पाकिस्तान बोर्ड ने BCCI को हर मैच के बाद भारत लौटने का विकल्प दिया

Champions Trophy 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को संदेश भेजा है कि सुरक्षा कारणों से टीम इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, टीम इंडिया ने अपने सभी मैच दुबई में खेलने की इच्छा जताई है। दुबई में मैच खेलने के भारत के फैसले पर प्रशंसकों का क्या कहना है?

रिपोर्ट के अनुसार, इस आयोजन से जुड़े एक सूत्र ने कहा, "यह हमारा रुख रहा है और इसमें बदलाव की कोई वजह नहीं है। हमने उन्हें पत्र लिखकर अपने मैच दुबई में कराने को कहा है।" अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कार्यक्रम के अनुसार, भारत को अपने सभी मैच लाहौर में खेलने थे। पीसीबी भारत को सीमा पार जाने के लिए मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है।

🚨 INDIA WON'T TRAVEL PAKISTAN. 🚨



- The BCCI has communicated with the PCB that due to security concerns, they won't travel to Pakistan for 2025 Champions Trophy. Their desire is to play all their games in Dubai. (Express Sports). pic.twitter.com/y3QAji7nVE — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 8, 2024

Shame on his statement .pakistan is safe country .your foreign minister came here and join the OIC confreres .while England team came here and played test series .this is not good decision of BCCI — Ishaq Bukhari (@Ishaq_Bukharii) November 8, 2024

Need to give positive signal to Srilankan Team now — Ehtisham Siddique (@iMShami_) November 8, 2024

After watching Pakistan's win against Australia....

They are afraid 😂...

Kidding ♥️ — Noman Khan (@Noumansmusic) November 8, 2024

पाकिस्तान बोर्ड ने बीसीसीआई को हर मैच के बाद भारत लौटने का विकल्प दिया था। दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण भारत ने 2008 में पाकिस्तान में मैच नहीं खेला है। पिछले साल एशिया कप की मेजबानी भी पाकिस्तान ने की थी, लेकिन भारतीय टीम ने अपने मैच श्रीलंका में खेले थे।

भारत के मैचों के लिए दुबई को क्यों चुना जा रहा है?

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र ने कहा, "दुबई एक सुविधाजनक विकल्प है क्योंकि आईसीसी ने वहां कई हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट आयोजित किए हैं और हाल ही में महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी भी की थी, जिसे देश में राजनीतिक अशांति के कारण बांग्लादेश से स्थानांतरित कर दिया गया था।" दुबई में कोई समस्या नहीं है। होटल कोई समस्या नहीं है, लॉजिस्टिक्स कोई समस्या नहीं है, सब कुछ आसानी से संभाला जा सकता है। और जब दुबई की बात आती है तो आईसीसी के पास सब कुछ नियंत्रण में है।"