Champions Trophy 2025: प्रोमो वीडियो में हार्दिक पांड्या, शाहीन अफरीदी, 'मिशन इम्पॉसिबल' की तर्ज पर ट्रॉफी पाने की कर रहे हैं कोशिश, देखें VIDEO

Champions Trophy Promo Video: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गुरुवार को आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एक रोमांचक नया प्रोमो जारी किया, जो 19 फरवरी से शुरू होने वाला है। प्रोमो में शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद नबी और फिल साल्ट जैसे सितारे शामिल हैं। यह प्रोमो टॉम क्रूज की शुरुआती फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल' से प्रेरित लग रहा है। वीडियो की शुरुआत शादाब खान के यह कहने से होती है, "सावधान, भाई। हर जगह खतरा है,' क्योंकि वह ट्रॉफी लेने के लिए शाहीन को उच्च सुरक्षा वाली तिजोरी में उतारता है। "एक गलती और खेल खत्म," शाहीन अपने साथी को याद दिलाता है।

टीम इंडिया के ऑलराउंडर पांड्या लेजर सुरक्षा को चकमा देकर प्रवेश करते हैं। वॉल्ट के अंदर जाने के बाद, उनका सामना तीसरे प्रतिद्वंद्वी, अफगान ऑलराउंडर नबी से होता है, जिसका उपनाम 'द प्रेसिडेंट' है, जो फर्श में छेद करके चुपके से अंदर घुस आया था। लेकिन फिर, एक चौथा साधक एक पोर्टल के माध्यम से प्रवेश करता है; यह अंग्रेज साल्ट था। तिजोरी के अंदर चार प्रतिद्वंद्वी फिर पुरस्कार हथियाने के लिए अंदर कूद पड़ते हैं।

यह टूर्नामेंट 19 फरवरी को कराची में शुरू होगा और इसका फाइनल 9 मार्च को होगा। पाकिस्तान 2017 के फाइनल में भारत को हराकर गत विजेता है। आठ टीमों के इस टूर्नामेंट में 15 मैच होंगे और यह पाकिस्तान और दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान में रावलपिंडी, लाहौर और कराची तीन ऐसे स्थान होंगे जहां टूर्नामेंट खेला जाएगा। सुरक्षा कारणों से भारत आगामी आयोजन के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा।

