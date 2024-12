Champions Trophy 2025: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दे दी है, जिसमें पीसीबी और बीसीसीआई के बीच हुए समझौते के बाद मैच पाकिस्तान और दुबई में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, दोनों बोर्ड 2026 टी20 विश्व कप पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं, जिसमें फैसला किया गया है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ लीग-स्टेज मुकाबले के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगा, जो इसके बजाय कोलंबो में आयोजित किया जाएगा।

-हालांकि पीसीबी को इस व्यवस्था के लिए कोई वित्तीय मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने 2027 के बाद आईसीसी महिला टूर्नामेंट के लिए मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। इस समझौते का सभी हितधारकों ने स्वागत किया है, जिससे रसद और भू-राजनीतिक चिंताओं को दूर करते हुए इन प्रमुख आयोजनों के लिए सुचारू योजना सुनिश्चित की जा सकेगी।

🚨 ICC HAS APPROVED THE HYBRID MODEL FOR CHAMPIONS TROPHY 🚨



- Dubai will host India games in the Champions Trophy 2025. [Sports Tak]



Colombo will host the India vs Pakistan group game in the 2026 T20I World Cup. pic.twitter.com/kF27RHz8sg