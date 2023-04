Caribbean Premier League 2023: सीपीएल का 11वां संस्करण 16 अगस्त से, 6 टीम में टक्कर, जानें फाइनल मुकाबला कब, क्या है शेयडूल

Highlights कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) की शुरुआत 16 अगस्त से होगी। फाइनल मुकाबला 24 सितंबर 2023 को खेला जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत सेंट लूसिया से होगा।

Caribbean Premier League 2023: कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) की शुरुआत 16 अगस्त से होगी। फाइनल मुकाबला 24 सितंबर 2023 को खेला जाएगा। 6 टीम एक-दूसरे को टक्कर देगी। भारत-वेस्टइंडीज सीरीज के बाद इस लीग की शुरुआत हो जाएगी।

भारत दौरे के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन क्रिकबज के अनुसार 13 अगस्त को फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क और ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम में अंतिम टी20 मैच खेला जाएगा। सीरीज के अंतिम दो मैच यूएस में आयोजित किए जाएंगे। कुल मिलाकर जुलाई के दूसरे सप्ताह में दो टेस्ट, तीन एकदिवसीय और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होंगे, जो संभवत: 12 जुलाई को एक टेस्ट के साथ शुरू होगा।

The schedule is set for #CPL23 📆



This year's Caribbean Premier League will be played across five countries, with Barbados hosting matches for the first time since 2019



👉 https://t.co/f0jXuHVXuMpic.twitter.com/vioBcSCWLa — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 17, 2023

क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) के एक अधिकारी ने कहा कि भारत के साथ कार्यक्रम जल्द ही घोषित होंगे। यह सीपीएल का 11वां संस्करण होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत सेंट लूसिया से होगा। गुयाना में फाइनल खेला जाएगा। टूर्नामेंट 16 से 20 अगस्त के बीच डैरन सैमी क्रिकेट मैदान में छह मैचों के साथ सेंट लूसिया में शुरू हो रहा है।

घरेलू टीम सेंट लूसिया किंग्स चार मुकाबलों में दिखाई देगी। टूर्नामेंट 23 और 27 अगस्त के बीच वार्नर पार्क में छह मैचों के साथ घरेलू टीम पैट्रियट्स के लिए चार मैचों के साथ सेंट किट्स एंड नेविस में होगा।टूर्नामेंट का अगला चरण बारबाडोस में होगा, जहां सीपीएल 2019 के बाद पहली बार देश में लौटेगा।

बारबाडोस रॉयल्स के लिए चार घरेलू खेलों के साथ केंसिंग्टन ओवल में छह मैच निर्धारित हैं। मैच 30 अगस्त से 3 सितंबर तक बारबाडोस में होंगे। लीग 5 से 10 सितंबर तक त्रिनिदाद एंड टोबैगो में होगी। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए चार घरेलू खेल और कुल छह मैच होंगे।

टूर्नामेंट का अंतिम चरण गुयाना में होगा और मैच 13 से 24 सितंबर तक चलेंगे। नॉकआउट चरण गुयाना में होंगे, जिसने पिछले सीजन के फाइनल की भी मेजबानी की थी। मेजबान सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने आखिरी गेंद पर सेंट लूसिया किंग्स को तीन विकेट से हराकर पहली बार हीरो कैरेबियाई लीग खिताब जीत लिया था।