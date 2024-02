गाबा टेस्ट के हीरो शमर जोसेफ 'ICC प्लेयर ऑफ द मंथ' जीतने वाले पहले वेस्टइंडीज क्रिकेटर बने

Highlights जोसेफ के लिए 2024 की शुरुआत शानदार रही, पहले उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए गाबा में टेस्ट मैच जितवाया फिर आईपीएल अनुबंध प्राप्त किया और उसके बाद पीएसएल अनुबंध प्राप्त किया अब जनवरी में अपनी वीरता के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता

Shamar Joseph: शमर जोसेफ ने जनवरी 2024 के लिए प्रतिष्ठित आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार अपने नाम किया। यह पहली बार है जब कैरेबियन के किसी खिलाड़ी ने यह सम्मान हासिल किया है। जोसेफ के लिए 2024 की शुरुआत शानदार रही, पहले उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए गाबा में टेस्ट मैच जीता, फिर आईपीएल अनुबंध प्राप्त किया और उसके बाद पीएसएल अनुबंध प्राप्त किया और अब जनवरी में अपनी वीरता के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है।

शमर जोसेफ के 7 विकेट की मदद से वेस्टइंडीज ने गाबा में इतिहास रच दिया क्योंकि उन्होंने ब्रिस्बेन में दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हरा दिया। गाबा किले को तोड़ते हुए कैरेबियाई टीम ने 27 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टइंडीज दौरे के दौरान अपने शानदार प्रदर्शन के बाद, यह भारत में प्रतिष्ठित टी20 टूर्नामेंट में जोसेफ का पहला कार्यकाल होगा।

- Gabba hero.

- PSL contract.

- IPL contract with Lucknow for 3 crores.

- ICC player of the month.



