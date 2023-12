Boxing Day Test: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को क्रिसमस पर सरप्राइज दिया, देखें वीडियो

Highlights खिलाड़ियों और उनके परिवारों के लिए उपहार लाए। पाकिस्तान के मुख्य कोच और चयनकर्ता मोहम्मद हफीज भी मौजूद थे। उस्मान ख्वाजा से बात करते देखा जा सकता है।

Boxing Day Test: मेलबर्न में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच होने वाला है। कंगारू टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिसमस का सरप्राइज दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इनडोर नेट सत्र के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल हुए।

Warm wishes and heartfelt gifts for the Australian players and their families at the MCG indoor nets 🎁✨ pic.twitter.com/u43mJEpBTR