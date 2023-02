Border-Gavaskar Trophy 2023: स्लिप फील्डिंग और कैचिंग पर काफी फोकस, कोच राहुल ने कहा-4 टेस्ट टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण

Highlights अतीत में स्लिप में भारत का क्षेत्ररक्षण चिंता का विषय रहा है। पिछले कुछ महीने में सफेद गेंद से काफी क्रिकेट खेला है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि टीम इसमें सुधार की कोशिश कर रही है।

Border-Gavaskar Trophy 2023: भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने रविवार को कहा कि नौ फरवरी से आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट श्रृंखला में टीम का फोकस क्षेत्ररक्षण खासकर स्लिप में कैचिंग पर होगा । अतीत में स्लिप में भारत का क्षेत्ररक्षण चिंता का विषय रहा है और द्रविड़ ने कहा कि टीम इसमें सुधार की कोशिश कर रही है ।

द्रविड़ ने बीसीसीआई द्वारा ट्विटर पर डाले गए एक वीडियो में कहा ,‘‘ हर कोई फिट है और टेस्ट टीम को फिर साथ में देखकर अच्छा लग रहा है। हमने पिछले कुछ महीने में सफेद गेंद से काफी क्रिकेट खेला है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ इनमें कुछ खिलाड़ी सफेद गेंद के प्रारूप से टेस्ट खेलने आये हैं और नेटपर उन्हें अतिरिक्त अभ्यास करते देखकर अच्छा लगा ।’’

भारतीय टीम वीसीए स्टेडियम पर नेट अभ्यास कर रही है । पहला टेस्ट वीसीए जामथा स्टेडियम पर खेला जायेगा । द्रविड़ ने कहा ,‘‘ फील्डिंग काफी महत्वपूर्ण है । करीबी कैचिंग पर ध्यान देना होगा क्योंकि श्रृंखला में इसकी भूमिका अहम होगी ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ स्लिप फील्डिंग और कैचिंग पर काफी फोकस रहेगा । जब आप लगातार यात्रा करते हैं तो इन चीजों पर काम करने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता ।

हमने कुछ लंबे नेट सत्र किये । कोचिंग स्टाफ के लिये भी यह अच्छा है क्योंकि हम इतना ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं कि इसके लिये समय नहीं मिल पाता ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ इस सप्ताह अभ्यास के लिये समय मिल पाना अच्छा रहा । कोचिंग स्टाफ इसके लिये एक महीने से तैयारी कर रहा था । मुझे खुशी है कि सब कुछ ठीक चल रहा है ।’’

नागपुर के बाद दूसरा टेस्ट 17 फरवरी से दिल्ली में, तीसरा एक मार्च से धर्मशाला में और चौथा नौ मार्च से अहमदाबाद में खेला जायेगा । द्रविड़ ने कहा ,‘‘ मेरे हिसाब से तो यह छोटा ही शिविर था । मुझे लंबे शिविर पसंद है जिनमें खेल पर काम हो सके लेकिन मुझे फिर भी खुशी है कि यहां पांच छह दिन मिल सके । ’’

