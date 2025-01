Border-Gavaskar series: दोस्त एलेन बॉर्डर के साथ ट्रॉफी प्रदान करके मुझे खुशी होती?, सुनील गावस्कर का छलका दर्द, ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने नहीं बुलाया

Highlights मुझे पुरस्कार वितरण समारोह में जाकर खुशी होती। आस्ट्रेलिया तथा भारत से जुड़ी है। आखिरकार यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है।

Border-Gavaskar series: महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने अपने और एलेन बॉर्डर के नाम पर दी जाने वाली ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियाई टीम को प्रदान करने के लिये बुलाये नहीं जाने पर नाराजगी जताई है । आस्ट्रेलिया ने पांचवें और आखिरी टेस्ट में भारत को छह विकेट से हराकर दस साल में पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती । बॉर्डर ने आस्ट्रेलियाई टीम को ट्रॉफी प्रदान की जबकि उस समय मैदान पर मौजूद होने के बावजूद गावस्कर को बुलाया नहीं गया । गावस्कर ने बाद में कोड स्पोटर्स से कहा ,‘ मुझे पुरस्कार वितरण समारोह में जाकर खुशी होती।

आखिरकार यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है और आस्ट्रेलिया तथा भारत से जुड़ी है।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ मैं मैदान पर ही था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रॉफी आस्ट्रेलिया को दी जा रही थी। उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला और जीते। ठीक है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ सिर्फ इसलिये कि मैं एक भारतीय हूं । अपने अच्छे दोस्त एलेन बॉर्डर के साथ ट्रॉफी प्रदान करके मुझे खुशी होती ।’’

भारतीय टीम अगर जीतती तो गावस्कर को विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करने के लिये बुलाया जाता । क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने बाद में पुष्टि की कि गावस्कर को पता था कि अगर भारतीय टीम सिडनी टेस्ट जीतकर ट्रॉफी बरकरार रखती तो उन्हें भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह को ट्रॉफी देने के लिये बुलाया जाता ।

