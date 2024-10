Border-Gavaskar series: लो जी हो गया कंफर्म?, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जाएंगे मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा बोले- जोखिम नहीं लेंगे

Highlights Border-Gavaskar series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैच की टेस्ट सीरीज है। Border-Gavaskar series: टेस्ट सीरीज का पहला मैच 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। Border-Gavaskar series: घुटने में सूजन थी, जो काफी असामान्य है।

Border-Gavaskar series: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मंगलवार को यहां कहा कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं और टीम उन्हें ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर ले जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। उन्होंने कहा कि घुटनों में सूजन के कारण इस तेज गेंदबाज को टखने के ऑपरेशन से उबरने में परेशानी आ रही है। शमी ने भारत की तरफ से आखिरी मैच पिछले साल नवंबर में वनडे विश्व कप का फाइनल खेला था। रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो अभी हमारे लिए उनके बारे में फैसला करना काफी मुश्किल है कि वह वर्तमान श्रृंखला या ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पूरी तरह फिट हो पाते हैं या नहीं। हाल ही में उनके घुटने में सूजन थी, जो काफी असामान्य है।’’

