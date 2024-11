Border-Gavaskar series: ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार 8 खिलाड़ी खेलेंगे टेस्ट?, गौतम गंभीर बोले- विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह से लीजिए गुर और दिखा दे दमखम

Highlights Border-Gavaskar series: कोहली, रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह से सलाह लीजिए। Border-Gavaskar series: महसूस हुआ कि वे बेहतर क्रिकेटर बनकर लौट रहे हैं। Border-Gavaskar series: विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन का यह पांचवां टेस्ट दौरा है।

Border-Gavaskar series: मुख्य कोच गौतम गंभीर और कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे युवा खिलाड़ियों से कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज उन्हें बेहतर क्रिकेटर बनायेगी। भारतीय टीम में शामिल आठ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार टेस्ट खेल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, अभिमन्यु ईश्वरन, सरफराज खान, नीतिश रेड्डी, हर्षित राणा, आकाश दीप और प्रसिद्ध कृष्णा सभी पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह से मिलने वाली सलाह उनके काफी काम आयेगी।

There’s bounce ☄️

There’s pace ⚡️

And there is the age-old rivalry 👌

Australia, we have arrived! 🙌



WATCH 🎥🔽 - By @RajalArora | #TeamIndia | #AUSvINDhttps://t.co/a8LE2FIHtz