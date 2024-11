BG series: नाथन मैकस्वीनी पर भारी बोझ?, कप्तान पैट कमिंस ने कहा- डेविड वॉर्नर की कॉपी मत करो, अपना स्वाभाविक खेल दिखाओ

Highlights डेवी (वॉर्नर) की जगह लेना बहुत मुश्किल है। आस्ट्रेलिया के लिये पारी की शुरुआत करेंगे। नाथन को चाहिये कि अपना नैसर्गिक खेल दिखाये।

Border-Gavaskar series: आस्ट्रेलिया के नये सलामी बल्लेबाज नाथन मैकस्वीनी पर अपेक्षाओं का भारी बोझ है लेकिन कप्तान पैट कमिंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर की तरह खेलने की जरूरत नहीं है बल्कि वह अपना स्वाभाविक खेल दिखाओ। 25 वर्ष के मैकस्वीनी ने टीम में वॉर्नर की जगह ली है और वह भारत के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आस्ट्रेलिया के लिये पारी की शुरुआत करेंगे। कमिंस ने मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ डेवी (वॉर्नर) की जगह लेना बहुत मुश्किल है।

नाथन को चाहिये कि वह अपना नैसर्गिक खेल दिखाये। डेविड की तरह 80 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह उसका खेल नहीं है।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ मैकस्वीनी और ख्वाजा से हमें अच्छी शुरुआत की उम्मीद है । दोनों क्वींसलैंड के लिये साथ में खेल चुके हैं ।

उस्मान गेंदबाजों को लंबे स्पैल फेंकने के लिये मजबूर करता है और नाथन भी उसी तरह का बल्लेबाज है ।’’ भारत ए के खिलाफ इस महीने की शुरूआत में अच्छे प्रदर्शन के बाद मैकस्वीनी को मार्कस हैरिस पर तरजीह देकर टीम में चुना गया ।