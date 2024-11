Border-Gavaskar series: पर्थ टेस्ट में टूटे रहे रिकॉर्ड?, 2 दिन और 63670 दर्शक, देखें तस्वीर

Highlights स्टेडियम पहुंचना पर्थ में टेस्ट क्रिकेट के किसी भी दिन का एक रिकॉर्ड है। ‘वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया’ में किसी टेस्ट मैच के लिए दर्शकों की रिकॉर्ड संख्या टूटने की काफी संभावना है। रिकॉर्ड 1,03,440 है, जो 2006-07 में ‘वाका’ स्टेडियम में में एशेज टेस्ट के दौरान बनाया गया था।

Border-Gavaskar series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के शुरुआती मैच को देखने के लिए लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड संख्या में दर्शक यहां के ऑप्टस स्टेडियम में पहुंचे। इस टेस्ट मैच का शुरुआती दिन 17 विकेट गिरे और यह पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा। भारत ने पहली पारी में 150 रन बनाने के बाद कप्तान जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया के सात बल्लेबाजों को 67 रन तक चलता कर दिया था। दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल (नाबाद 90) और लोकेश राहुल (नाबाद 62) ने पहले विकेट के लिए 172 रन की साझेदारी कर भारत की बढ़त को 218 रन तक पहुंचा दिया।

32,368 is the official crowd attendance at Optus Stadium on Day 2. It's now the highest single day attendance in a Perth Test beating yesterday's 31,302.

Another day, another big turnout in Perth.



Fresh off breaking its single-day attendance record in a Test on day one, Western Australian audiences have done it again with 32,368 turning up to day two of the Australia-India match.



📻📱 Listen live and uninterrupted… pic.twitter.com/XTDCKXnYV6— ABC SPORT (@abcsport) November 23, 2024