Border-Gavaskar series 2024-25: लो जी कंफर्म?, एडीलेड में केएल राहुल ही करेंगे ओपनिंग, मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेंगे कप्तान रोहित, देखें वीडियो

Highlights Border-Gavaskar series 2024-25: कप्तान रोहित शर्मा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। Border-Gavaskar series 2024-25: भारत ने यह मैच छह विकेट से जीता था। Border-Gavaskar series 2024-25: कप्तान ने कहा कि केएल राहुल बल्लेबाजी का आगाज करेंगे।

Border-Gavaskar series 2024-25: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कंफर्म कर दिया है। कप्तान ने कहा कि केएल राहुल बल्लेबाजी का आगाज करेंगे। मैं मध्यक्रम में बल्लेबाजी करूंगा। यह टीम के लिए सबसे अच्छा है। दूसरे टेस्ट में रोहित के साथ ही शुभमन गिल की वापसी हो रही है। शुभमन गिल ने प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ वर्षा से प्रभावित गुलाबी गेंद के दिन-रात्रि अभ्यास मैच में अर्धशतक बनाया था। कप्तान रोहित शर्मा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। भारत ने यह मैच छह विकेट से जीता था।

💬 💬 "I have batted a lot in the top order, so I know how I need to get my runs & processes to follow."#TeamIndia batter KL Rahul talks about adapting to the challenges of opening the batting. 👌#AUSvIND | @klrahulpic.twitter.com/nnH07U1nSe— BCCI (@BCCI) December 4, 2024