Blind T20 World Cup 2022: भारतीय टीम ने किया कारनामा, 2012, 2017 और 2022, बांग्लादेश को 120 रन से हराकर नेत्रहीन टी-20 वर्ल्ड कप जीता

Highlights नेत्रहीन टी20 विश्व कप 2022 के फाइनल में बांग्लादेश को 120 रन से हराया। भारत ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए। टी20 विश्व कप चैंपियन का ताज पहना।

Blind T20 World Cup 2022: भारतीय टीम ने एक और कारनामा करते हुए इतिहास रच दिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नेत्रहीन टी20 विश्व कप 2022 के फाइनल में बांग्लादेश को 120 रन से हराया और टी20 विश्व कप चैंपियन का ताज पहना। बैंगलोर में इतिहास रचने के साथ शानदार जीत हासिल की।

टी20 नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप के विजेता:

2012 में - भारत।

2017 में - भारत।

2022 में - भारत।

History 🔺 Defending Champions India retains the #T20WorldCup in Blind Cricket. Their third straight WC trophy 🏆 pic.twitter.com/vIQXCKSmmG — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) December 17, 2022

द मेन इन ब्लू ने शिखर मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की और अपने 20 ओवरों में 277 रनों का विशाल स्कोर बनाया। बांग्लादेश लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचा और अपने 20 ओवरों में केवल 157 रन ही बना सका।भारत ने 120 रनों से जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारत ने इतिहास रच दिया। 2012 और 2017 के बाद 2022 में तीसरी बार खिताब जीत लिया है।

Indian flag flying high, won the T20 World Cup for blind.



What a moment in Indian cricket history. pic.twitter.com/0ZloesNaSh — Johns. (@CricCrazyJohns) December 17, 2022

सुनील रमेश (नाबाद 63 रन पर 136) और कप्तान अजय कुमार रेड्डी (50 रन पर नाबाद 100) ने टूर्नामेंट के फाइनल में तीसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 247 रन की साझेदारी की। भारत के विशाल कुल का पीछा करते हुए बांग्लादेश केवल 157/3 ही बना सका और 120 रन से मुकाबला हार गया। भारत के लिए ललित मीणा और अजय कुमार ने एक-एक विकेट लिया।

#TeamIndia beat Bangladesh by 120 runs & clinched the 3rd #T20WorldCup 2022 🏆 pic.twitter.com/Vod0x13fzx — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) December 17, 2022

प्रतियोगिता के तीसरे संस्करण जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की भागीदारी देखी। द मेन इन ब्लू क्रमशः 2012 और 2017 में प्रतियोगिता के पिछले दो संस्करण जीते थे। फाइनल में बांग्लादेश को हराकर जीत की हैट्रिक पूरी की।

चैंपियंस पूरे टूर्नामेंट में शबाब पर थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक शानदार जीत के साथ फाइनल में पहुंचे थे। भारत ने बैंगलोर के सम्प्रसिद्धि स्पोर्ट्स ग्राउंड में पहले सेमीफाइनल मैच में 338 रनों का रिकॉर्ड-तोड़ लक्ष्य निर्धारित करने के बाद प्रोटियाज को 207 रनों से हरा दिया था।