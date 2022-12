Blind T20 World Cup: टीम इंडिया की लगातार तीसरी जीत, बांग्लादेश को सात विकेट से हराया

Highlights आशिकुर रहमान और मोहम्मद आरिफ ने तीसरे विकेट के लिए 84 रन जोड़कर पारी को संवारा। आरिफ के 13वें ओवर में रन आउट होने से यह साझेदारी टूटी। तंजील 20 रन बनाकर नाबाद रहे।

Blind T20 World Cup: भारत ने मंगलवार को यहां बाराबती स्टेडियम में बांग्लादेश को सात विकेट से हराकर तीसरे दृष्टिबाधित टी20 क्रिकेट विश्व कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की।

टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों सलमान और आबिद को शुरुआती तीन ओवर में ही पवेलियन भेज दिया। बांग्लादेश के कप्तान मोहम्मद आशिकुर रहमान और मोहम्मद आरिफ ने तीसरे विकेट के लिए 84 रन जोड़कर पारी को संवारा। आरिफ के 13वें ओवर में रन आउट होने से यह साझेदारी टूटी।

The 3rd T20 World Cup Cricket for the Blind 2022 league match between India VS Bangladesh is underway at the Barabati Stadium. This prestigious international match is jointly organized by Cricket Association for the Visually Impaired, Odisha & the Odisha Cricket Association. pic.twitter.com/hZaN3a6ssa