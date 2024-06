छलका हार्दिक का दर्द, आईपीएल में हुई हूटिंग का जिक्र किया, बोले- 'जो मुझे एक प्रतिशत भी नहीं जानते उन्होंने...'

Highlights आखिरी ओवर में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कमाल की गेंदबाजी की भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने के बाद हार्दिक का दर्द छलका हार्दिक को उनकी अपनी टीम के प्रशंसकों की हूटिंग झेलनी पड़ी थी

T20 World Cup 2024: भारत ने 11 साल का इंतजार खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को बेहद रोमांचक मैच में सात रन से हराकर टी20 विश्व कप अपने नाम किया। इस मैच में आखिरी ओवर में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कमाल की गेंदबाजी की। भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने के बाद हार्दिक का दर्द छलका है।

हार्दिक पंड्या गरिमा से जीने में भरोसा करते हैं और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर उनकी नाकामी के बाद काफी कुछ कहने वाले ऐसे लोगों से भी उन्हें कोई गिला नहीं है जो उन्हें एक प्रतिशत भी नहीं जानते। आईपीएल में रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस के कप्तान बने हार्दिक को उनकी अपनी टीम के प्रशंसकों की हूटिंग झेलनी पड़ी। मुंबई प्लेआफ में जगह नहीं बना सका और बतौर कप्तान तथा खिलाड़ी उन पर सवाल उठाये गए।

विश्व कप में हरफनमौला प्रदर्शन से हालांकि उन्होंने सभी को खामोश कर दिया । उन्होंने खिताब जीतने के बाद कहा , "मैं गरिमा में विश्वास करता हूं। जो लोग मुझे एक प्रतिशत भी नहीं जानते, उन्होंने इतना कुछ कहा। लोगों ने बोला लेकिन कोई बात नहीं। मेरा हमेशा मानना है कि शब्दों से जवाब नहीं देना चाहिये, हालात जवाब दे देते हैं।"

For all of India, for all the work we’ve put over years and years. There are no words, there are only emotions! Love this team, love playing for my country! No greater joy than winning for my country! Champions of the world 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🏆🏆 Jai Hind! pic.twitter.com/TZTbW6i4gK