बेन स्टोक्स की दरियादिली, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की फीस बाढ़ पीड़ितों को करेंगे दान

Highlights इंग्लैंड के कप्तान ने कहा- टेस्ट टीम के रूप में 17 साल बाद यहां वापसी करना काफी रोमांचक है कहा- खेल ने मुझे मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया है और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा वापस देना सही है स्टोक्स ने कहा- यह दान बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित पाकिस्तान के क्षेत्रों के पुनर्निर्माण की दिशा में जा सकता है

नई दिल्ली: इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी दरियादिली दिखाई है। सोमवार को ट्विटर पर घोषणा करते हुए स्टोक्स ने कहा कि वह पाकिस्तान के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला से अपनी मैच फीस पाकिस्तान में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को दान करेंगे। बेन स्टोक्स के नेतृत्व में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया है।

बेन स्टोक्स ने ट्विटर पर पोस्ट किया, "टेस्ट टीम के रूप में 17 साल बाद यहां वापसी करना काफी रोमांचक है। खेलने वाले और सहायक समूह के बीच जिम्मेदारी की भावना है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान में आई बाढ़ को देखकर बहुत दुख हुआ और इसका देश और लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा। खेल ने मुझे मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया है और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा वापस देना सही है जो क्रिकेट से कहीं आगे जाता है। उम्मीद है कि यह दान बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित पाकिस्तान के क्षेत्रों के पुनर्निर्माण की दिशा में जा सकता है।"

I’m donating my match fees from this Test series to the Pakistan Flood appeal ❤️🇵🇰 pic.twitter.com/BgvY0VQ2GG