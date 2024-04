ब्लॉग: मरियम नवाज की 'पंजाबी पहचान' का कितना होगा असर ?

Highlights मरियम ने भारत के साथ बेहतर संबंधों की वकालत की पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम ने अपनी 'पंजाबी पहचान' की बात कही तो क्या मरियम का यह बयान भारत-पाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को लेकर सेतु बनेंगी

धधकते पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की आज सोमवार से शुरू हुई पाकिस्तान यात्रा पर पश्चिम एशिया और विशेषकर अमेरिका, पश्चिम देशों की नजरें टिकी हैं। जाहिर है कि ईरान-इजराइल विवाद की पृष्ठभूमि के साथ-साथ पाकिस्तान की वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में रईसी का यह दौरा विशेष महत्व रखता है, खास तौर पर जबकि रईसी की ईरान और इजराइल के बीच सीधे हमले के बाद किसी देश की यह पहली यात्रा है।

वहीं, तल्ख रिश्तों के दौर से गुजर रहे भारत और पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के एक बयान को भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक नई उम्मीद की नजर से देखा जा रहा है। मरियम ने भारत के साथ बेहतर संबंधों की वकालत करते हुए अपनी 'पंजाबी पहचान' की बात कही। तो क्या मरियम का यह बयान भारत और पाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत के बीच मेल-मिलाप का एक सेतु बन सकता है?

Chief Minister Punjab Mariyam Nawaz Shareef Visited Karatarpur Sahab and met with Indian Sikh Yatris on celebration of Vaisakhi Event .She also participated in Harvesting of wheat crops .