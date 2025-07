ENG vs IND, 2nd Test: 'बहुत खतरनाक प्लेयर है..', दूसरे टेस्ट मैच से पहले बेन स्टोक्स ने की ऋषभ पंत की तारीफ

ENG vs IND, 2nd Test: एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच बहुप्रतीक्षित दूसरे टेस्ट से पहले, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय विकेटकीपर और उप-कप्तान ऋषभ पंत की प्रशंसा की। बर्मिंघम में प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, स्टोक्स ने पंत की निडर खेल शैली की प्रशंसा की और मैदान पर उनके द्वारा उत्पन्न खतरे को स्वीकार किया।

पंत के बारे में पूछे जाने पर स्टोक्स ने कहा, "भले ही वह मेरे विपक्षी दल में हो, लेकिन मुझे उसे खेलते हुए देखना अच्छा लगता है। जब आप उसके जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को मुक्त करते हैं, तो आप देखते हैं कि क्या होता है। बहुत खतरनाक खिलाड़ी। मुझे ऋषभ को क्रिकेट खेलते हुए देखना वाकई पसंद है।"

पंत भारत की बल्लेबाजी लाइनअप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। अपने आक्रामक दृष्टिकोण और सबसे अनुशासित गेंदबाजी आक्रमणों का सामना करने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले पंत ने अक्सर अपने निडर स्ट्रोक खेल से खेल को पलट दिया है।

स्टोक्स की प्रशंसा पंत के बढ़ते सम्मान को दर्शाती है जो न केवल प्रशंसकों से, बल्कि दुनिया भर के साथी पेशेवरों से भी अर्जित किया है। पिछले टेस्ट मैचों में उनकी जवाबी पारी, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, उन्हें एक बेहतरीन प्रदर्शनकर्ता और भारत के लिए खेल-परिवर्तक बनाती है।

