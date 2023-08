BCCI Media Rights: स्टार इंडिया और सोनी को पीछे छोड़ वायकॉम 18 ने मारी बाजी, 88 मैच और 5960 करोड़ रुपये, लगभग 67.7 करोड़ रुपये प्रति गेम, जानें सबकुछ

Highlights टेलीविजन की कीमत 2860 करोड़ रुपये है। Viacom18 कुल 5960 करोड़ रुपये खर्च करेगा। प्रति गेम लगभग 67.7 करोड़ रुपये देने होंगे।

BCCI Media Rights: स्टार इंडिया और सोनी को पीछे छोड़ वायकॉम 18 ने गुरुवार को बाजी मार ली। अगले पांच वर्षों के लिए भारत के घरेलू अंतरराष्ट्रीय खेलों के लिए टेलीविजन और डिजिटल दोनों अधिकार हासिल कर लिए हैं। डिजिटल अधिकार लगभग 3100 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं, जबकि टेलीविजन की कीमत 2860 करोड़ रुपये है।

मतलब है कि Viacom18 कुल 5960 करोड़ रुपये खर्च करेगा। प्रति गेम लगभग 67.7 करोड़ रुपये देने होंगे। वायकॉम18 को 2023-2028 चक्र का अधिकार दिया गया है। वायकॉम ने 26000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि में आईपीएल के डिजिटल अधिकार खरीदे थे।

🚨 NEWS 🚨: BCCI announces the successful bidder for acquiring the Media Rights for the BCCI International Matches and Domestic Matches for September 2023 – March 2028.



