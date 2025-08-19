मुंबई में बारिश के कारण एशिया कप टीम की घोषणा में देरी पर BCCI ने आधिकारिक अपडेट दिया

मुंबई: बीसीसीआई ने भारत की एशिया कप टीम की घोषणा पर आधिकारिक अपडेट देते हुए कहा है कि मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण इसमें देरी हो सकती है, क्योंकि मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और पुरुष टीम चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर मंगलवार दोपहर 1:30 बजे शहर स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में टीम की घोषणा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले थे।

कार्यक्रम से दो घंटे पहले, टीम के मीडिया मैनेजर ने आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में एक संदेश डालकर प्रक्रिया में देरी की घोषणा की। लगातार भारी बारिश के कारण मुंबई में भीषण जलभराव हो गया है और खराब मौसम के कारण भारतीय टीम की घोषणा में देरी हो रही है। संदेश में कहा गया है, "कृपया ध्यान दें कि मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी होने की उम्मीद है।"

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, देरी की सीमा अनंत है और पीसी को किसी अन्य तिथि पर स्थानांतरित किए जाने की संभावना नगण्य है। पुरुष एशिया कप टीम ही एकमात्र बड़ी घोषणा नहीं थी जो मंगलवार को बीसीसीआई मुख्यालय में होने वाली थी, बल्कि महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम का भी अनावरण किया जाना था।

अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश के बाद मुंबई में मीठी नदी उफान पर है और इसके परिणामस्वरूप, इसके किनारे के कुछ इलाकों में जलभराव हो गया है। पवई झील के पास एक पुल से लिए गए मीठी नदी के एक वीडियो में पानी का तेज़ बहाव दिखाई दे रहा है।

मीठी नदी के उफान और उच्च ज्वार के कारण कुर्ला और साकीनाका जैसे निचले इलाकों के साथ-साथ रेलवे ट्रैक और मुंबई हवाई अड्डे के पास के इलाकों में जलभराव हो गया है। अधिकारियों ने मीठी नदी के आसपास के संवेदनशील इलाकों में रहने वाले निवासियों से सतर्क रहने और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है। शिंदे ने बताया कि पानी निकालने के लिए 525 पंप, 10 छोटे पंपिंग स्टेशन और छह मुख्य पंपिंग स्टेशन चालू हैं।