BCCI Awards 2024: बीसीसीआई पुरस्कार से कई दिग्गज सम्मानित, दीप्ति, मंधाना, बुमराह और गिल ने मारी बाजी, फारुख इंजीनियर-रवि शास्त्री को सम्मान, देखें लिस्ट

Highlights क्रिकेट में योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। रियान पराग, शम्स मुलानी, मयंक अग्रवाल, जयदेव उनदाकट ने भी सम्मान हासिल किया है। 12 महीने में शानदार प्रदर्शन करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया।

BCCI Awards 2024 Highlights: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने कई खिलाड़ी को पुरस्कार से सम्मानित किया। शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी ने क्रमशः 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार जीता।

महिला क्रिकेट में झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना ने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार जीता। फारुख इंजीनियर और रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों को भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। घरेलू क्रिकेट में रियान पराग, शम्स मुलानी, मयंक अग्रवाल, जयदेव उनदाकट ने भी सम्मान हासिल किया है।

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और मुख्य कोच रवि शास्त्री को मंगलवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के ‘लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार’ से सम्मानित किया। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को 12 महीने में शानदार प्रदर्शन करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया।

इन 12 महीनों के दौरान वह एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज दो हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और इस प्रारूप में पांच शतक लगाए। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, ‘‘उसे (शास्त्री) सम्मान (लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार) के लिए चुना गया, जबकि गिल को साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया।’’

बीसीसीआई पुरस्कार 2019 के बाद पहली बार दिए जा रहे हैं और गुरुवार से यहां शुरू हो रहे पहले टेस्ट से पूर्व भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों के खिलाड़ियों के समारोह में मौजूद रहे। इकसठ साल के शास्त्री ने 80 टेस्ट और 150 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में भारत का प्रतिनिधित्व किया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने कमेंटेटर के रूप में पहचान बनाई।

शास्त्री दो बार राष्ट्रीय टीम के कोच रहे। वह 2014 से 2016 तक टीम निदेशक के रूप में राष्ट्रीय टीम से जुड़े और फिर विराट कोहली की कप्तानी में 2017 से 2021 में टी20 विश्व कप तक मुख्य कोच की भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में लगातार दो टेस्ट सीरीज जीती।

उनके मार्गदर्शन में हालांकि टीम कोई आईसीसी प्रतियोगिता नहीं जीत पाई। शास्त्री के मार्गदर्शन में भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा लेकिन न्यूजीलैंड से हार गया। भारत 2019 में एकदिवसीय विश्व कप के सेमीफाइनल में भी पहुंचा था।

