Bangladesh vs Sri Lanka Live T20 World Cup 2024: 2 दिन और 4 उलटफेर, अमेरिका ने पाकिस्तान, कनाडा ने आयरलैंड, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया

Highlights Bangladesh vs Sri Lanka Live Score, T20 World Cup 2024: कल अमेरिका ने पाकिस्तान को हराकर शुरुआत की। Bangladesh vs Sri Lanka Live Score, T20 World Cup 2024: कनाडा ने आयरलैंड को 12 रन से हराकर उलटफेर किया। Bangladesh vs Sri Lanka Live Score, T20 World Cup 2024: बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को दो विकेट से हराया।

Bangladesh vs Sri Lanka Live Score, T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप में उतार-चढ़ाव तेजी से हो रहा है। 2 दिन में 4 मैच में उलटफेर हो गया। कल अमेरिका ने पाकिस्तान को हराकर शुरुआत की। रात होते-होते कनाडा ने आयरलैंड को 12 रन से हराकर उलटफेर किया। कनाडा ने टी20 विश्व कप में अपनी पहली और टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ खेल के सबसे छोटे प्रारूप में दूसरी जीत दर्ज की। आज सुबह दो फेरबदल हुए। अफगानिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हराकर धमाल किया। बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को दो विकेट से हराया। कप्तान राशिद खान और बायें हाथ के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी के चार-चार विकेट की मदद से अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप ग्रुप सी के मुकाबले में न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया।

रिशाद हुसैन के तीन विकेट के दम पर बांग्लादेश ने गत चैम्पियन श्रीलंका को टी20 विश्व कप ग्रुप डी के मैच में दो विकेट से हरा दिया। गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश ने श्रीलंका को 20 ओवर में नौ विकेट पर 124 रन पर रोक दिया। रिशाद ने 22 रन देकर तीन और मुस्ताफिजूर रहमान ने 17 रन देकर तीन विकेट लिये। तौहीद ह्र्दय ने 20 गेंद में 40 रन की पारी खेलकर बांग्लादेश को एक ओवर बाकी रहते जीत दिलाई।

Afghanistan put on a clinic with bat and ball against New Zealand to continue their winning momentum 🙌#T20WorldCup | #NZvAFG | 📝 https://t.co/v8noS59c1qpic.twitter.com/du3txa6GL0 — ICC (@ICC) June 8, 2024

जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2021 उपविजेता न्यूजीलैंड टीम 15 . 2 ओवर में 75 रन पर आउट हो गई। उसके दो ही बल्लेबाज ग्लेन फिलिप (18) और मैट हेनरी (12) दोहरे अंक तक पहुंच सके। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आईपीएल खिताब जीत चुके रहमानुल्लाह गुरबाज ने 56 गेंद में 80 रन बनाये । वहीं इब्राहिम जदरान ने 41 गेंद में 44 रन जोड़े।

The 21-year-old shined bright 🌟



Rishad Hossain wins the @aramco POTM award thanks to an incredible spell of spin bowling.#T20WorldCuppic.twitter.com/9caqlERKvb — ICC (@ICC) June 8, 2024

Fazalhaq Farooqi produced a devastating spell of fast bowling against New Zealand 🔥#T20WorldCuppic.twitter.com/UIURgNzjet — ICC (@ICC) June 8, 2024

Continuing his red-hot form at #T20WorldCup 2024 👌



Rahmanullah Gurbaz takes home the @aramco POTM award 🏅 pic.twitter.com/nXOjOasxAA — ICC (@ICC) June 8, 2024

Canada WIN in New York! 🇨🇦



A superb bowling performance from them against Ireland sees them register their first Men's #T20WorldCup win 👏#CANvIRE | 📝: https://t.co/rYLPhX7ldCpic.twitter.com/axdtyEFrDg — ICC (@ICC) June 7, 2024

Just shy of a half century 🏏



Nicholas Kirton is awarded the @Aramco POTM after his 49 runs help Canada to victory over Ireland.#T20WorldCup#CANvIREpic.twitter.com/SG23KEDthZ — ICC (@ICC) June 7, 2024

Co-hosts USA go top of Group A after their incredible win against Pakistan in Dallas 📈



How it happened ➡️ https://t.co/nde8AfC8EXpic.twitter.com/40vkmfRQMM — ICC (@ICC) June 7, 2024