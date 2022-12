Bangladesh vs India, 2nd Test: पहली पारी में बांग्लादेश 227 पर ऑल आउट, अश्विन-उमेश यादव ने झटके 4-4 विकेट

Bangladesh vs India, 2nd Test: बांग्लादेश और भारत के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम पहली पारी में 227 रन पर ऑल आउट हो गई है। भारत की ओर स्पिन गेंदबाज आर. अश्विन और तेज गेंदबाज उमेश यादव ने 4-4 विकेट लिए हैं। जबकि 2 विकेट काफी लंबे समय बाद टेस्ट खेल रहे बायें हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने 2 विकेट झटके।

बांग्लादेश की पहले दिन के 73.5 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। मेजबान टीम की ओर से मोमिनल हक ने सर्वाधि 84 रनों की पारी खेली। उन्होने 157 गेंदों का सामना किया। अपनी पारी में हक ने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। मुश्फिकुर रहीम बांग्लादेश टीम की ओर से दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 26 रन बनाए।

