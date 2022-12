BAN vs IND: बांग्लादेश के खिलाफ राहुल का हाल खराब, 2 मैच, 4 पारी, 168 गेंद और 57 रन

Highlights दूसरी पारी में भी सस्ते पर निपट गए। केएल राहुल 7 गेंद में मात्र 2 रन बनाए। राहुल लगातार फ्लॉप होने के बाद में चयनकर्ता की पसंद बने हुए हैं।

Bangladesh vs India 2022: भारत के कार्यवाहक कप्तान लोकेश राहुल बांग्लादेश के खिलाफ फेल हो गए हैं। खराब बल्लेबाजी से फैंस नाराज भी नाराज हो गए हैं। राहुल ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट में 4 पारी खेलते हुए 57 रन बनाए हैं। पहले टेस्ट में राहुल ने 22 और 23 रन बनाए थे। इसके लिए कप्तान ने 54 और 62 गेंद का सामना किया।

राहुल ने पहले टेस्ट में मात्र 6 चौके लगाए। दूसरे टेस्ट में भी कप्तान रन के लिए तरस गए। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 45 गेंद में 10 रन बनाए और एक चौके लगाए। दूसरी पारी में भी सस्ते पर निपट गए। 7 गेंद में मात्र 2 रन बनाए। राहुल लगातार फ्लॉप होने के बाद में चयनकर्ता की पसंद बने हुए हैं।

India need 145 runs to win the series 2-0. #WTC23 | #BANvIND | https://t.co/ZTCALEDTqb pic.twitter.com/zeCTsASppZ

भारत ने दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन रविवार को यहां बांग्लादेश को दूसरी पारी में 231 रन पर आउट कर दिया। भारत को दो टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-0 से जीतने के लिए 145 रन का लक्ष्य मिला है। बांग्लादेश के लिए लिटन दास ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 73 रन बनाये। भारत के लिए अक्षर पटेल ने तीन विकेट लिये।

Innings Break: India have bowled out Bangladesh for 231 in 70.2 overs. We need 145 runs to win the 2nd Test.



https://t.co/CrrjGfXPgL#BANvINDpic.twitter.com/zoO7niYXpF