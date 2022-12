BAN vs IND: भारत को चाहिए जीत के लिए 4 विकेट, चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश का स्कोर 272/6

Highlights बैटिंग कर रही बांग्लादेश की टीम लक्ष्य से 241 रन पीछे है बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन (100) ने शतक लगाया भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 3 विकेट लिए

Bangladesh vs India, 1st Test Day 4: बांग्लादेश के खिलाफ भारत पहले टेस्ट में जीत की ओर बढ़ रहा है। खेल के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए बांग्लादेश के 4 विकेट चाहिए। शनिवार को चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 272 रन है और वह लक्ष्य से 241 रन पीछे है।

बांग्लादेश की ओर से अपना पहला मुकाबला खेल रहे युवा सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन ने शतक लगाया। उन्होंने 224 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। चौथे दिन भारत ने 6 विकेट गिराए। टी ब्रेक के बाद भारत की बॉलिंग में आक्रामकता नजर आई। बांग्लादेश का 124 रन पर पहला विकेट नजमुल हसन के रूप में गिरा था। इसके बाद तीसरे क्रम के बल्लेबाज यासिर अली महज 5 रन बनाकर आउट हो गए।

वहीं लिटन दास (19) और मुश्फिकुर रहीम (23) ने संभल कर खेला लेकिन दोनों लंबे पारी नहीं खेल सके। नुरूल हसन (3) हसन भी जल्दी पवेलियन लौट गए। फिलहाल खेल समाप्त होने तक कप्तान शाकिब हसन 40 रनों पर खेल रहे हैं और उनका साथ मेहंदी हसन दे रहे हैं जो 9 रन बनाकर चुके हैं।

Stumps on Day 4⃣ of the first #BANvIND Test!#TeamIndia need four more wickets on the final day👌👌



Bangladesh 272-6 at the end of day's play.



Scorecard ▶️ https://t.co/GUHODOYOh9pic.twitter.com/wePAqvR70y