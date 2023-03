Bangladesh vs England 2023: 12 गेंद पहले 6 विकेट से जीते, बांग्लादेश ने इंग्लैंड को दिया झटका, सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights दूसरा मैच रविवार को मीरपुर में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम ने 18 ओवर में 4 विकेट खोकर 158 रन बनाकर बाजी मार ली।

Bangladesh vs England, 1st T20I 2023: बांग्लादेश ने इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया है। पहले टी20 मैच में बांग्लादेश ने इंग्लैंड 6 विकेट से हारकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। सीरीज का दूसरा मैच 12 मार्च को खेला जाएगा। नजमुल हुसैन शान्तो को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम ने 18 ओवर में 4 विकेट खोकर 158 रन बनाकर बाजी मार ली। नजमुल हुसैन शान्तो ने 30 गेंद में 51 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके शामिल हैं। कप्तान शाकिब उल हसन ने 34 रन का योगदान दिया।

इससे पहले इंग्लैंड टीम के कप्तान 42 गेंद में 67 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। फिल साल्ट ने 38 रन की पारी खेली। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने 2 विकेट झटके। इंग्लैंड की ओर से सैम करन ने 2 ओवर में 18 और जोफ्रा आर्चर ने 3 ओवर में 27 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया।

नजमुल हुसैन शंटो के अर्धशतक और कप्तान शाकिब अल हसन के ऑलराउंड खेल से बांग्लादेश ने गुरुवार को यहां पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 12 गेंद शेष रहते हुए छह विकेट से पराजित किया। बांग्लादेश के सामने 157 रन का लक्ष्य था और उसने 18 ओवर में चार विकेट पर 158 रन बनाकर तीन मैचों की श्रृंखला में शुरुआती बढ़त हासिल की।

नजमुल हसन ने 30 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली जिसमें आठ चौके शामिल हैं। शाकिब ने आठ चौकों की मदद से नाबाद 34 रन बनाए। उनके अलावा ताहिद हृदय ने 24 और रोनी तालुकदार ने 21 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद इंग्लैंड ने छह विकेट पर 156 रन बनाए थे।

उसके केवल तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंचे। कप्तान जोस बटलर ने 42 गेंदों पर 67 रन बनाए जिसमें चार चौके और इतने ही छक्के शामिल हैं। सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने 38 और बेन डकेट ने 20 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश की तरफ से हसन महमूद ने 26 रन देकर दो जबकि शाकिब ने 26 रन देकर एक विकेट लिया।