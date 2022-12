Bangladesh A vs India A 2022: तेज गेंदबाज ने बांग्लादेश को 252 रन पर समेटा, 40 रन और 6 विकेट, टेस्ट सीरीज में करेंगे धमाल!

Highlights बांग्लादेश के खिलाफ वरिष्ठ तेज गेंदबाज उमेश यादव का भी अच्छा साथ मिला। दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता अंजाम दिया। भारत ए ने बिना किसी नुकसान के 11 रन बनाए थे।

Bangladesh A vs India A 2022: तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने अपने प्रथम श्रेणी करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 40 रन देकर छह विकेट लिए जिससे भारत ए ने दूसरे अनधिकृत टेस्ट क्रिकेट मैच में बांग्लादेश ए को मंगलवार को यहां पहले दिन ही 252 रन पर समेट दिया।

मुकेश ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पदार्पण करने के बाद लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उस सीरीज में भी एक बार पांच विकेट लिए थे। बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें वरिष्ठ तेज गेंदबाज उमेश यादव का भी अच्छा साथ मिला।

6⃣ wickets for Mukesh Kumar



2⃣ wickets each for @y_umesh & Jayant Yadav



A superb Opening Day with the ball as India 'A' bowl out Bangladesh 'A' for 252! 👌 👌



India 'A' will resume Day 2 at 11/0 👍 👍



📸 Courtesy: BCB pic.twitter.com/lBk62740dL