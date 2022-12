BAN vs IND, 2nd Test: बांग्लादेश की दूसरी पारी 231/10 रनों पर समाप्त, भारत को जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य

Highlights टेस्ट मुकाबले में तीसरे दिन बांग्लादेश की दूसरी पारी 331 रनों पर सिमट गई भारत को इस सीरीज और मुकाबले को जीत के लिए 145 रनों की दरकार है बांग्लादेश ने पहली पारी में सभी विकेट गंवाकर 227 रन बनाए थे

BAN vs IND 2nd Test, Day 2: बांग्लादेश और भारत के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में तीसरे दिन बांग्लादेश की दूसरी पारी 331 रनों पर सिमट गई। इसी के साथ बांग्लादेश भारत से 144 रनों से आगे है। भारत को इस सीरीज और मुकाबले को जीत के लिए 145 रनों की दरकार है। बांग्लादेश ने पहली पारी में सभी विकेट गंवाकर 227 रन बनाए थे। जबकि भारत ने पहली पारी में दस विकेट खोकर 314 रन बनाए थे और 87 रनों की बढ़त हासिल की थी। भारत इस शृंखला में 1-0 से आगे है।

बांग्लादेश ने तीसरे दिन के खेल शुरु होते ही 7 रनों से आगे खेलना शुरु किया था और 13 रनों पर अपना पहला विकेट खो दिया। सलामी बल्लेबाज शंटो 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज जाकिर हसन संभलकर खेले और टेस्ट करियर का अपना पहला अर्धशतक लगाया। वह 51 रन बनाकर आउट हुए। मोमिनुल (5), कप्तान शाकिब अल हसन (13) और मुश्फिकिर रहीम (9) टीम के लिए कुछ खास योगदान अपने बल्ले से नहीं दे सके।

लेकिन लिटन दास ने भारतीय अटैकिंग का जमकर सामना किया। उन्होंने 98 गेंदों में 73 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके लगाए। दूसरी पारी में बांग्लादेश की ओर से दास ने सर्वाधिक रन बनाए। मेहंदी हसन मिराज दूसरी पारी में अपना खाता खोलने में नाकामयाब रहे। लेकिन पिछले क्रम के बल्लेबाज नुरुल हसन और तस्किन अहमद (नाबाद) ने फाइट की। दोनों ने अपने बल्ले से 31-31 रनों की पारी खेली। खलीद ने 4 और तैजुल ने एक रन का योगदान बल्ले से दिया।

