Babar Azam vs Virat Kohli: बाबर ने कोहली, हाशिम, वार्नर और डिविलियर्स को पीछे छोड़ा, 19वें वनडे शतक के साथ अमला का रिकॉर्ड तोड़ा

Highlights एशिया कप के उद्घाटन मैच में अपनी बल्लेबाजी क्लास का शानदार प्रदर्शन किया। बाबर के नाम 102 पारियों में 19 वनडे शतक दर्ज हो गया। बाबर वनडे में सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं।

Babar Azam vs Virat Kohli: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक और कारनामा अपने नाम कर लिया। बाबर की पाकिस्तान ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार नेपाल के खिलाफ मुकाबला खेला। पाकिस्तान और नेपाल के बीच एशिया कप के उद्घाटन मैच में अपनी बल्लेबाजी क्लास का शानदार प्रदर्शन किया।

सुपरस्टार बाबर ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय (ODI) प्रारूप में अपना 19 वां शतक लगाया। 42वें ओवर में अपना शतक पूरा करने वाले बाबर ने रिकॉर्ड अपने नाम किया। विशिष्ट सूची में विराट कोहली, हाशिम अमला, डेविड वार्नर और एबी डिविलियर्स को पछाड़ने में कामयाब रहे। बाबर के नाम 102 पारियों में 19 वनडे शतक दर्ज हो गया।

Babar Azam is leading Pakistan's charge in the death overs ⚡ #PAKvNEP | 📝: https://t.co/K4ecp1PvE8 pic.twitter.com/LzvgjxFnu6

बाबर वनडे में सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। 19वें वनडे शतक के साथ अमला के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज ने 104 पारियों में यही उपलब्धि हासिल की थी। भारत के पूर्व कप्तान कोहली ने अपनी 124वीं पारी में अपना 19वां वनडे शतक बनाया। वॉर्नर ने 139 पारियों में 19 वनडे शतक पूरे किए, जबकि डिविलियर्स ने 171वीं पारी में यही उपलब्धि हासिल की।

बाबर सबसे कम पारियों में 19 शतक पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गये। बाबर ने अपने 19वें शतक तक पहुंचने के लिए 104 मैच और 102 पारी लिये। इससे पहले यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के हासिम अमला के नाम था जो 104 पारी में इस मुकाम पर पहुंचे थे। इस सूची में भारत के करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली अब तीसरे स्थान पर खिसक गये हैं।

A superb ton from the skipper 💯



Babar Azam now has as many international hundreds as Pakistan legends Javed Miandad and Saeed Anwar 👏#PAKvNEP | 📝: https://t.co/5ewtl5FKT7pic.twitter.com/t74KKxJkye