Babar Azam never turns up: ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फेल हुए बाबर, तीन पारी और 36 रन, फैंस ने किया ट्रोल, देखें वीडियो

Babar Azam never turns up: आईसीसी विश्व कप 2023 के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बुरी तरह से फेल हो गए हैं। 2 टेस्ट की तीन पारी में केवव 36 रन बना सके है। पहले टेस्ट में 21 और 14 रन बनाने वाले आजम दूसरे टेस्ट में केवल एक रन बनाकर आउट हुए।

टेस्ट में बाबर आजम का खराब प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में भी जारी रहा। एमसीजी में दूसरे दिन पाकिस्तान का स्टार बल्लेबाज केवल एक रन बनाकर आउट हो गया। बाबर का फॉर्म के लिए संघर्ष ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान जारी रहा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान को फैंस सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं।

Unarguably Abdullah Shafique is most complete batsman in country after Babar Azam 😍♥️ #PAKvsAUSpic.twitter.com/SwEu97RjI5 — Hamxa 🏏🇵🇰 (@hamxashahbax21) December 27, 2023

टेस्ट क्रिकेट में उनकी कमजोर स्थिति स्पष्ट है। पूरे वर्ष 2023 में केवल 23 के औसत से 162 रन ही बना पाए। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में बॉक्सिंग डे टेस्ट को बाबर के पास एक अवसर था। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में अपनी 15 मैचों की हार का सिलसिला तोड़ने में मदद करना।

गौरतलब है कि बाबर ने पहले टेस्ट की दो पारियों में सिर्फ 21 और 14 रन बनाए थे। यह निराशाजनक प्रदर्शन निराशाजनक क्रिकेट विश्व कप अभियान के बाद बाबर द्वारा कप्तानी छोड़ने के बाद आया, जहां पाकिस्तान ग्रुप चरण में ही बाहर हो गया था। बाबर की खराब फॉर्म आलोचना का विषय रही है।

पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में उनके खराब प्रदर्शन की ओर इशारा किया था। वर्ष की शुरुआत में अपना 100वां टी20ई मैच खेलकर एक मील का पत्थर छूने और टी20ई में तीन शतक बनाने वाले पहले कप्तान बनने के बावजूद, बाबर का टेस्ट फॉर्म चिंता का कारण रहा है।