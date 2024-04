Viral Video:जहांगीरपुरी में भगवान राम की फोटो वाली प्लेट पर मचा घमासान, बिरयानी परोसने में प्लेट के इस्तेमाल का लगा आरोप, फैला आक्रोश

नई दिल्ली: इंटरनेट की दुनिया में किसी भी घटना का वीडियो अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट हो जाए तो वह तेजी से वायरल हो जाता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शॉप पर बिरयानी को राम फोटो वाली प्लेट में बांटने का आरोप लगाया गया है। घटना कथित तौर पर रविवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बिरयानी की दुकान पर हुई। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के बीच आक्रोश फैल गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में, कागज के बर्तनों के बंडलों के दृश्य देखे जा सकते हैं, जिन पर भगवान राम की तस्वीरें हैं। बिरयानी की दुकान के पास लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, जो संभवतः दुकान मालिक के शर्मनाक कदम के कारण लगी है। मामले को बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची। स्थानीय पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचकर वहां अराजकता को संभालते और दुकान के मालिक को अपनी हिरासत में लेते देखा जा सकता है।

Jahangirpuri, Delhi: Biriyani was being served on paper plates with images of Lord Rama, locals and Bajrang dal object and complained to Police.



