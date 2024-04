बिना टिकट ट्रेन के महिला ने दूसरे की सीट पर किया कब्जा, हटाने पर किया झगड़ा, वीडियो वायरल

Viral Video: भारतीय रेलवे में रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं जिसके कारण ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। ट्रेन में भीड़ के कारण यात्रियों की असुविधा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते है जिनमें से एक वीडियो हाल का है। इस वीडियो में एक महिला यात्री और अन्य यात्रियों के बीच जुबानी जंग हो रही है। भीड़भाड़ वाली ट्रेन में महिला एक सीट पर बैठी हुई है जिस पर अन्य यात्री दावा कर रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि बिना टिकट महिला ने उस सीट को खाली करने से इनकार कर दिया जिस पर उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। उसने सह-यात्रियों से बहस की, जिन्होंने बार-बार उसे सीट छोड़ने के लिए कहा। एक समय पर, उसने रेलवे कर्मचारी होने का भी दावा किया, जिसके आधार पर वह सीट की "हकदार" महसूस करती थी। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई।

एक्स यूजर शोनी कपूर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्लिप साझा की। वीडियो ने न केवल सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज कर दिया, बल्कि भारतीय रेलवे की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। शोनी कपूर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "महिला बिना टिकट के आरक्षित सीट पर बैठी है। उसने उठने से इनकार कर दिया, आसपास के सभी लोगों से बहस कर रही है। #महिला-कार्ड का सबसे अच्छा उपयोग।"

हालांकि, वीडियो कब और किस दिन का है इसका खुलासा नहीं हो सका। क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए, यात्रियों की सहायता के लिए आधिकारिक अकाउंट रेलवे सेवा ने आगे की जांच के लिए विवरण मांगा। इस बीच यूजर्स ने कमेंट्स में अधिकारियों से सख्त नियम बनाने की मांग की।

वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद रेलवे ने इस पर प्रतिक्रिया दी। रेलवे सेवा ने एक्स पर लिखा, "हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया यात्रा विवरण (पीएनआर/यूटीएस नंबर) और मोबाइल नंबर हमारे साथ अधिमानतः डीएम के माध्यम से साझा करें। आप अपनी चिंता सीधे http://railmadad. Indianrailways.gov.in पर भी उठा सकते हैं या 139 डायल कर सकते हैं।"

