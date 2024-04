Viral Video: मोनालिसा की पेंटिंग गा रही गाना, इंटरनेट पर वीडियो वायरल, जानें कैसे हुआ ये अजूबा?

Viral Video: लियोनार्डो दा विंची की सबसे मशहूर पेंटिंग 'मोनालिसा पेंटिंग' दुनियाभर में अपने रहस्यमय मुस्कान के लिए मशहूर है। मोनालिसा की पेंटिंग सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती है। इस बार एक अनोखा वीडियो वायरल हुआ है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल, वीडियो में मोनालिसा की पेंटिंग गाना गा रही है और वह भी होठों को हिलाते हुए मानों कोई इंसान उसे सच में गा रहा है।

बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की नई एआई तनकनीक ने यह नया मॉडल पेश किया है जो मानवीय चेहरों के अति-यथार्थवादी वीडियो उत्पन्न कर सकता है। VASA-1 नामक AI इमेज-टू-वीडियो मॉडल लोगों के चेहरों की स्थिर तस्वीरों को जीवंत एनिमेशन में बदल सकता है। कंपनी का कहना है कि बनाए गए वीडियो में ऑडियो से मेल खाने के लिए होंठों की गति के साथ-साथ चेहरे के भाव और सिर की गति को सिंक्रनाइज किया जाएगा ताकि यह प्राकृतिक दिखे।

Microsoft just dropped VASA-1.



This AI can make single image sing and talk from audio reference expressively. Similar to EMO from Alibaba



10 wild examples:



1. Mona Lisa rapping Paparazzi pic.twitter.com/LSGF3mMVnD