Australia vs South Africa 2022: ‘बॉक्सिंग डे’ टेस्ट मैच के दौरान दिग्गज खिलाड़ी को किया जाएगा याद, 145 टेस्ट में 708 विकेट झटके 

Highlights शेन वार्न के मार्च में निधन के बाद पहली बार मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाएगा। एमसीजी मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में अपना 700वां विकेट लिया था। 15 साल के अपने करियर में 145 टेस्ट में 708 विकेट लिए।

Australia vs South Africa 2022: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी ‘बॉक्सिंग डे’ टेस्ट मैच के दौरान शेन वार्न को सम्मानित करेगा। वॉर्न का इस साल की शुरुआत में 52 साल की उम्र में थाईलैंड में दुखद निधन हो गया था।

बॉक्सिंग डे प्रतियोगिता उनके निधन के बाद से चैंपियन लेग स्पिनर के घरेलू मैदान पर खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी 26 दिसंबर से शुरू होने वाले ‘बॉक्सिंग डे’ टेस्ट मैच के दौरान अपना राष्ट्रीय गान गाते समय शेन वार्न के सम्मान में चौड़े हिस्सों वाली टोपी पहन कर उतरेंगे जैसे यह दिग्गज स्पिनर पहना करता था।

Shane Warne to be honoured during Boxing Day Test



Read @ANI Story | https://t.co/VO8EGYYbXB#shanewarne#boxingdaytest#MelbourneTest#AustraliaVsSouthAfricapic.twitter.com/IlEeUs8iln