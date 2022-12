Australia vs South Africa 2022: पहले दिन 15 विकेट गिरे, ऑस्ट्रेलिया 7 रन पीछे, गाबा पर टिके हेड, 78 रन पर नाबाद

Highlights दक्षिण अफ्रीका को चाय के विश्राम से पहले 152 रन पर आउट कर दिया था। आस्ट्रेलिया ने 27 रन के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिये थे। पहले 60 ओवर में 13 विकेट गिर गये थे।

Australia vs South Africa 2022: ट्रेविस हेड ने पिच के मुश्किल हालात से निपटते हुए नाबाद 78 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को शनिवार को यहां तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच के शुरुआती दिन स्टंप तक पांच विकेट पर 145 रन बनाने में मदद की जबकि मेजबान टीम ने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में महज 152 रन पर आउट कर दिया था।

पहले ही दिन 15 विकेट गिरे। दिन का खेल समाप्त होने तक हेड 77 गेंद में 78 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे। उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और एक छक्का जड़ा है। उन्होंने स्टीव स्मिथ (38 रन) के साथ 117 रन की भागीदारी निभाकर कप्तान पैट कमिंस के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के जोखिम भरे फैसले को सही करने में मदद की।

ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने कमिंस के फैसले को सही साबित करते हुए दक्षिण अफ्रीका को चाय के विश्राम से पहले 152 रन पर आउट कर दिया था। लेकिन जवाब में आस्ट्रेलिया ने 27 रन के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिये थे। पहले 60 ओवर में 13 विकेट गिर गये थे।

