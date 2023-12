Australia vs Pakistan, 1st Test 2023: पर्थ में गरजे वार्नर, टेस्ट में वनडे पारी, पाक बॉलर पर टूटे, 26वां शतक पूरा, अफरीदी की गेंद को स्टैंड में भेजा, देखें वीडियो

Highlights पाकिस्तान की अनुभवहीन तेज आक्रमण को जमकर कूटा। दर्शकों को उम्मीद थी कि शाहीन अफरीदी नई गेंद से स्ट्राइक करेंगे। डेविड वार्नर ने शानदार इनोवेटिव शॉट खेलकर ने लय को बिगाड़ दिया।

Australia vs Pakistan, 1st Test 2023: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट पर्थ में हो रहा है। सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने सीमित ओवरों के क्रिकेट की तरह बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक पूरा किया। अंतिम टेस्ट सीरीज में खेलते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और अपनी सामान्य आक्रामक शैली में रन बनाए।

Tired of the conventional, David Warner's 12th boundary of the first session was nothing short of inventive!

दो नवोदित खिलाड़ियों के साथ उतरी पाकिस्तान टीम की अनुभवहीन तेज आक्रमण को वार्नर ने जमकर कूटा। दर्शकों को उम्मीद थी कि शाहीन अफरीदी नई गेंद से स्ट्राइक करेंगे। बाएं हाथ का तेज गेंदबाज सही क्षेत्र में गेंद नहीं डाल सका। प्रशंसकों को काफी निराशा हुई। पहले सत्र में डेविड वार्नर ने शानदार इनोवेटिव शॉट खेलकर ने लय को बिगाड़ दिया।

22वें ओवर में हुआ जब शाहीन ने बाएं हाथ के बल्लेबाज की ओर एंगलिंग लेंथ बॉल डाली और वार्नर अपने शरीर को लाइन के अंदर लाकर लॉन्ग लेग पर खेला। बहुत अधिक गति के साथ आराम से स्टैंड में चली गई। डेविड वार्नर ने कहा कि यहां आना और रन बनाना मेरा काम है। पहले उजी (ख्वाजा) के साथ और फिर स्मज (स्मिथ) के साथ कुछ साझेदारियां करना अच्छा रहा।

That's over, and tea.



Two wickets for Pakistan in the session can't take any shine off an iconic David Warner century

आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद सलामी जोड़ी ने पहले ओवर में पाकिस्तान के मुख्य तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पर 14 रन जुटाये। आस्ट्रेलियाई टीम पिछले महीने भारत में क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद खेल रही है। साल के शुरू में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल भी जीता था। पाकिस्तान ने 1995 के बाद से आस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीता है।