Australia vs Pakistan, 1st Test 2023: ऑस्ट्रेलिया 487 पर ऑलआउट, डेब्यू में किया धमाल, 111 रन देकर झटके 6 विकेट, पाक की सधी शुरुआत

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने लंच तक सात विकेट पर 476 रन बनाए थे। 20 गेंद और 11 रन के अंदर अपने बाकी बचे तीन विकेट गंवा दिए। खुर्रम शहजाद (83 रन देकर दो विकेट) ने दूसरे सत्र की पहली गेंद पर बोल्ड किया।

Australia vs Pakistan, 1st Test 2023: ऑलराउंडर मिशेल मार्श अपने चौथे टेस्ट शतक से चूक गए लेकिन उनकी 90 रन की पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को यहां अपनी पहली पारी में 487 रन बनाए।

Aamer Jamal ends up with six wickets on Test debut as Pakistan wrap up Australia innings soon after lunch.#WTC25 | #AUSvPAK | 📝: https://t.co/S2dy31gkVFpic.twitter.com/RTnMcyVO6a — ICC (@ICC) December 15, 2023

ऑस्ट्रेलिया ने लंच तक सात विकेट पर 476 रन बनाए थे लेकिन दूसरे सत्र में उसने 20 गेंद और 11 रन के अंदर अपने बाकी बचे तीन विकेट गंवा दिए। इनमें मार्श का विकेट भी शामिल था जिन्हें अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे खुर्रम शहजाद (83 रन देकर दो विकेट) ने दूसरे सत्र की पहली गेंद पर बोल्ड किया।

A six-wicket haul for the debutant Aamer Jamal as Australia are bowled out for 487!



🇵🇰 fans, pleased with the comeback on day 2 so far?https://t.co/ZF6dwXeT3p#AUSvPAKpic.twitter.com/4ofL8ObOPQ — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 15, 2023

मार्श ने अपनी 107 गेंद की पारी में 15 चौके और एक छक्का लगाया। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे एक अन्य तेज गेंदबाज आमिर जमाल ने इसके बाद बाकी बचे दो विकेट लेने में देर नहीं लगाई। उन्होंने 111 रन देकर 6 विकेट हासिल किये। ऑस्ट्रेलिया ने सुबह 5 विकेट पर 346 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई थी।

पाकिस्तान ने सुबह के सत्र में दो विकेट हासिल किए थे और यह दोनों सफलताएं उसे जमाल ने दिलाई थी। इस तेज गेंदबाज ने एलेक्स केरी (34) और मिशेल स्टार्क (12) दोनों को बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी का आकर्षण सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का शतक रहा। उन्होंने 211 गेंद पर 164 रन की पारी खेली।