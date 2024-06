Aus vs Nam 2024 ICC Men's T20 World Cup: सुपर-8 पर पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की नजर, नामीबिया को मसलने की कोशिश!, जानें कहां और कब देखें लाइव स्कोर

Highlights Australia vs Namibia, 24th Match, Group B Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: 200 रन के आंकड़े को पार करने वाली एकमात्र टीम है। Australia vs Namibia, 24th Match, Group B Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है। Australia vs Namibia, 24th Match, Group B Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: भारतीय समयानुसार सुबह छह बजे शुरू होगा।

Australia vs Namibia, 24th Match, Group B Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: मिशेल मार्श की ऑस्ट्रेलिया टीम बुधवार को नामीबिया से भिड़ेगी। कंगारू टीम का लक्ष्य सुपर-8 है। टी20 विश्व कप के ग्रुप बी में अपना शीर्ष स्थान पक्का करना होगा। दोनों टीमों के बीच T20I में पहली भिड़ंत है।

Australia vs Namibia, 24th Match, Group B Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: मैच का लाइव स्ट्रीमिंग

ऑस्ट्रेलिया बनाम नामीबिया खेल कब देखें? बुधवार, 12 जून को सुबह 6 बजे (आईएसटी) शुरू होगा।

कहाँ खेला जाएगा? टी20 विश्व कप 2024 का ऑस्ट्रेलिया बनाम नामीबिया मैच नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में।

लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? पूरे टी20 विश्व कप 2024 के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं। लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

Australia vs Namibia, 24th Match, Group B Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: टीमें इस प्रकार हैं-

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर और एडम जंपा।

नामीबिया: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेन ग्रीन, माइकल वैन लिंगेन, डायलन लीचर, रूबेन ट्रम्पलमैन, जैक ब्रासेल, बेन शिकोंगो, टैंगेनी लुंगामेनी, निको डेविन, जेजे स्मिट, जान फ्राइलिंक, जेपी कोट्जे, डेविड वाइसे, बर्नार्ड स्कोल्ट्ज, मालन क्रूगर और पीडी ब्लिगनॉट।

लगातार दो जीत से आत्मविश्वास से भरा पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बुधवार को यहां कम रैंकिंग वाले नामीबिया के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में उतरेगा तो उसकी नजरें आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण में जगह पक्की करने पर टिकी होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है और मौजूदा टूर्नामेंट में 200 रन के आंकड़े को पार करने वाली एकमात्र टीम है।

टीम ने चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड के खिलाफ पिछले लीग मैच में 36 रन की जीत के दौरान यह उपलब्धि हासिल की थी। ओमान को 39 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत करने वाले ऑस्ट्रेलिया के दो मैच में दो जीत से चार अंक हैं। स्कॉटलैंड की टीम तीन मैच में पांच अंक के साथ शीर्ष पर है। नामीबिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया की सुपर आठ में जगह पक्की हो जाएगी।

जिसके बाद टीम स्कॉटलैंड के खिलाफ ग्रुप बी का अपना अंतिम मैच खेलेगी। शीर्ष पर चल रहे स्कॉटलैंड के पास गत चैंपियन इंग्लैंड को पछाड़कर सुपर आठ में जगह बनाने का मौका है। इंग्लैंड के दो मैच में एक अंक हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ उसका पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।

ऑस्ट्रेलिया ने दो हफ्ते पहले अभ्यास मैच में नामीबिया को नौ विकेट पर 119 रन पर रोकने के बाद सात विकेट से जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना अंतिम विश्व कप खेल रहे डेविड वार्नर ने ओमान के खिलाफ अर्धशतक जड़ा और फिर इंग्लैंड के खिलाफ 16 गेंद में 39 रन बनाकर टीम के सात विकेट पर 201 रन के बड़े स्कोर की नींव रखी।

वार्नर ने नामीबिया के खिलाफ अभ्यास मैच में भी अर्धशतक जड़ा था। उन्होंने टूर्नामेंट में 141.79 के स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए हैं। वार्नर के सलामी जोड़ीदार ट्रेविस हेड भी अच्छी फॉर्म में हैं और दोनों ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर तेज शुरुआत देना चाहेंगे।

नामीबिया को उम्मीद होगी कि ओमान के खिलाफ सुपर ओवर में जीत के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले अनुभवी ऑलराउंडर डेविड वाइसे एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह ऑलराउंडर दक्षिण अफ्रीका की ओर से खेलते हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में चार बार ऑस्ट्रेलिया का सामना कर चुका है। अब तक टूर्नामेंट में अपने आठ ओवर में सिर्फ एक छक्का और एक चौका खाने वाले बाएं हाथ के स्पिनर बर्नार्ड श्कोल्ट्ज से भी टीम को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।