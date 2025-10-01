Australia U19 vs India U19, 1st Youth Test: वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी की आतिशी पारी, कूटे 253 रन, 28 चौके और 8 छक्के, ऑस्ट्रेलिया अभी भी 177 रन पीछे

Highlights Australia U19 vs India U19, 1st Youth Test: खिलाड़ी ने 253 रन बनाए और 28 चौके और 8 छक्के मारे। Australia U19 vs India U19, 1st Youth Test: सूर्यवंशी ने पारी के पहले ही ओवर में हेडन शिलेर को चौका जड़ा था। Australia U19 vs India U19, 1st Youth Test: आर्यन शर्मा को बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया।

Australia U19 vs India U19, 1st Youth Test: वैभव सूर्यवंशी ने टी20 शैली में 86 गेंद में 113 रन बनाए, जबकि वेदांत त्रिवेदी ने 140 रन की पारी खेलकर भारत की अंडर 19 टीम को मेजबान आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले युवा टेस्ट में बुधवार को 185 रन की बढ़त दिला दी। भारत की अंडर 19 टीम ने 81 . 3 ओवर में 428 रन बनाये। आस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम ने पहली पारी में 243 रन बनाये थे। दूसरी पारी में उसने दूसरे दिन एक विकेट पर आठ रन बना लिये थे। अभी भी वह भारतीय टीम से 177 रन पीछे है। इन दोनों खिलाड़ी ने 253 रन बनाए और 28 चौके और 8 छक्के मारे।

चौदह वर्ष की उम्र में आईपीएल में शतक जमाने वाले सूर्यवंशी ने पारी के पहले ही ओवर में हेडन शिलेर को चौका जड़ा था। उन्होंने त्रिवेदी के साथ 152 रन की साझेदारी करके बड़े स्कोर की नींव रखी। सूर्यवंशी ने अपनी पारी में आठ छक्के और नौ चौके लगाये। उन्होंने बायें हाथ के स्पिनर आर्यन शर्मा को बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया।

लेग स्पिनर जेड होलिक को उन्होंने छक्का लगाया। त्रिवेदी और सूर्यवंशी के अलावा खिलन पटेल ने 49 गेंद में 49 रन बनाये। युवा टेस्ट से पहले दोनों टीमों ने तीन मैचों की युवा वनडे सीरीज खेली थी, जिसमे आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम 3 . 0 से विजयी रही।