कौन हैं दीपेश देवधरन, ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया को 243 पर किया ढेर, 45 रन देकर झटके 5 विकेट

Australia U19 vs India U19, 1st Youth Test: ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 की पूरी टीम 91.2 ओवर में आउट हो गयी जिसके बाद दिन का खेल समाप्त कर दिया गया।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 30, 2025 15:22 IST2025-09-30T15:21:07+5:302025-09-30T15:22:32+5:30

Australia U19 vs India U19, 1st Youth Test

HighlightsAustralia U19 vs India U19, 1st Youth Test: किशन कुमार ने 16 ओवर में 48 रन देकर तीन विकेट लिये। Australia U19 vs India U19, 1st Youth Test: स्टीवन होगन ने एक छोर संभालते हुए 246 गेंदों पर धैर्यपूर्ण 92 रन बनाये।Australia U19 vs India U19, 1st Youth Test: ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

Australia U19 vs India U19, 1st Youth Test: तेज गेंदबाज दीपेश देवधरन के पांच विकेट से भारतीय अंडर-19 टीम ने पहले युवा टेस्ट मैच के शुरुआती दिन मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को पहली पारी में 243 रन पर आउट कर दिया। तमिलनाडु के 17 वर्षीय  दीपेश ने 16.2 ओवर में 45 रन देकर पांच विकेट झटके जबकि किशन कुमार ने उनका शानदार तरीके से साथ देते हुए 16 ओवर में 48 रन देकर तीन विकेट लिये। ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 की पूरी टीम 91.2 ओवर में आउट हो गयी जिसके बाद दिन का खेल समाप्त कर दिया गया।

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करने आये स्टीवन होगन ने एक छोर संभालते हुए 246 गेंदों पर धैर्यपूर्ण 92 रन बनाये। जेड हॉलिक ने 94 गेंद में 38 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

लेकिन दीपेश और किशन ने शुरुआती ओवरों में एक-एक विकेट झटक कर स्कोर को दो विकेट पर 30 रन कर दिया। ऑफ-स्पिनर अनमोलजीत सिंह ने कप्तान विल मालजुक (21) का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को पहले सत्र में ही 78 पर तीन विकेट के स्कोर के साथ मुश्किल स्थिति में डाल दिया। इसके बाद खिलन पटेल और दीपेश ने हॉलिक और विकेटकीपर साइमन बज को पवेलियन भेज दिया।

जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पांच विकेट पर 167 रन हो गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम इसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रही। युवा टेस्ट श्रृंखला से पहले आयुष महात्रे की अगुवाई में भारतीय टीम ने युवा एकदिवसीय श्रृंखला में 3-0 से जीत दर्ज की थी। श्रृंखला का दूसरा युवा टेस्ट मैच सात से 10 अक्टूबर के बीच खेला जायेगा।

