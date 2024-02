Australia tour of New Zealand 2024: 8 साल बाद दौरा, ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड दौरा, 2 टेस्ट और 3 टी20 सीरीज, इस खिलाड़ी ने की वापसी, ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम इस प्रकार, कब-कब खेलेंगे मैच

Highlights अंतिम दो टेस्ट दिसंबर 2022 में खेले थे। न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया की पहली सीरीज 29 फरवरी से शुरू हो रही है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड की स्टार तिकड़ी में से कोई चोटिल हो जाये।

Australia tour of New Zealand 2024: ऑस्ट्रेलियाई टीम न्यूजीलैंड दौरा करने जा रही है। इस दौरान दोनों टीम के बीच 2 टेस्ट और 3 टी20 सीरीज खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड में आठ साल में यह पहली टेस्ट सीरीज है। सीम गेंदबाज माइकल नेसेर को ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल किया गया है। नेसेर ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए दो टेस्ट और चार वनडे खेले हैं। आखिरी बार दिसंबर 2022 में एक टेस्ट मैच में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2016 के बाद न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया की पहली सीरीज 29 फरवरी से शुरू हो रही है।

Australia have announced their squad for the two-match #WTC25 series against New Zealand.



