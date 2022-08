Australia and South Africa’s tour: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 मैच, इन शहरों में मैच, BCCI ने कार्यक्रम की घोषणा की, देखें

Highlights भारत मोहाली में (20 सितंबर), नागपुर में (23 सितंबर) और हैदराबाद (25 सितंबर) में आस्ट्रेलिया से खेलेगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20ई और एकदिवसीय सीरीज होगी। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के कार्यक्रम की घोषणा की।

Australia and South Africa’s tour: बीसीसीआई ने आगामी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के कार्यक्रम की घोषणा की। भारत का अंतरराष्ट्रीय घरेलू सत्र 2022-23 सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20ई सीरीज के साथ शुरू होगा और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20ई और एकदिवसीय सीरीज होगी।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलियाः

पहला टी20 मोहाली, 20 सितंबर

दूसरा टी20 नागपुर, 23 सितंबर

तीसरा टी20 हैदराबाद, 25 सितंबर।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैचः

पहला टी20 त्रिवेंद्रम, 28 सितंबर

दूसरा टी20 गुवाहाटी, 2 अक्टूबर

तीसरा टी20 इंदौर, 4 अक्टूबर...

तीन वनडेः

पहला वनडे लखनऊ, छह अक्टूबर

दूसरा वनडे रांची, 09 अक्टूबर

तीसरा वनडे दिल्ली, 11 अक्टूबर।

दिल्ली का फिरोजशाह कोटला अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे की सीरीज के अंतिम मैच की मेजबानी करेगा जबकि टी20 विश्व कप के लिये जाने वाली टीम आईसीसी प्रतियोगिता के लिये रवाना होने से पहले आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलेगी।

बीसीसीआई कोविड-19 के कारण स्थगित हुई लंबित सीरीज खत्म कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका की टीम दुर्गा पूजा के दौरान तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिये आ रही है जिसमें दूसरे दर्जे की भारतीय टीम खेलती नजर आयेगी।

तीन वनडे ऐसे समय पर खेले जायेंगे जब राष्ट्रीय टीम विश्व टी20 के लिए रवाना होगी। रोटेशन नीति के अनुसार वनडे को कोलकाता में होना था लेकिन दुर्गा पूजा के समय पर बंगाल क्रिकेट संघ त्योहार के दौरान पुलिस का बंदोबस्त नहीं कर पायेगा। इसलिये एक मैच दिल्ली को दिया गया है।