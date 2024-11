Australia A vs India A 2024: मुकेश कुमार ने झटके 6 विकेट, 2 दिन और 22 विकेट?, देवदत्त पडिक्कल-साई सुदर्शन का हमला, तीसरे विकेट के लिए 180 नाबाद साझेदारी

Highlights Australia A vs India A 2024: पहली पारी में 107 रन पर ढेर होने वाली टीम ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 208 रन बना लिए। Australia A vs India A 2024: ऑस्ट्रेलिया-ए की टीम से 120 रन आगे है। Australia A vs India A 2024: ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 195 पर आउट हो गई।

Australia A vs India A 2024: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में चुने गए अभिमन्यु ईश्वरन पहली पारी के बाद दूसरी पारी में फेल हुए। पहली पारी में 7 रन बनाने वाले ईश्वरन 12 रन पर आउट हुए। भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। पहली पारी में 107 रन पर ढेर होने वाली टीम ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 208 रन बना लिए और ऑस्ट्रेलिया-ए की टीम से 120 रन आगे है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 195 पर आउट हो गई। बिहार के मुकेश कुमार ने कमाल की गेंदबाजी की और 18.4 ओवर में 46 रन देकर 6 विकेट निकाले।

6 wicket haul for Mukesh vs AUS-A🔥



-6/46 (18.4 overs)



"McGrath for a reason"



In last 5 FC matches, Mukesh had:

-one 6-fer

-one 5-fer

-Three 4-fer



By far, the most consistent FC cricketer for 🇮🇳 this season. Accept it or make his fun but no other pacer is taking wkts like him pic.twitter.com/SUsSw60Byr