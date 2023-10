Aus Vs Pak Score: जन्मदिन पर विश्व कप में शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी, पाकिस्तान के खिलाफ बने रिकॉर्ड, टेलर के बाद मार्श ने किया कारनामा, सचिन तेंदुलकर भी क्लब में...

Highlights मार्श ने 108 गेंद में 121 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। 203 गेंद में 259 रन की साझेदारी की। आस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप के मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया।

Aus Vs Pak Score: पाकिस्तान के खिलाफ डेविड वार्नर और मिशेल मार्श ने कमाल की बल्लेबाजी की। डेविड वार्नर और मिशेल मार्श ने वनडे विश्व कप इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का नया रिकॉर्ड बनाया। कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। दोनों खिलाड़ी ने 203 गेंद में 259 रन की साझेदारी की।

वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिपः

284 - डेविड वार्नर और ट्रैविस हेड बनाम पाकिस्तान, एडिलेड, 2017

269 ​​- डेविड वार्नर और ट्रैविस हेड बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 2022

259 - डेविड वार्नर और मिशेल मार्श बनाम पाकिस्तान, बेंगलुरु, 2023

258* - डेविड वार्नर और आरोन फिंच बनाम भारत, मुंबई, 2020

246 - एरोन फिंच और शॉन मार्श बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2013।

मार्श ने 108 गेंद में 121 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। 2011 में पल्लेकेले में पाकिस्तान के खिलाफ रॉस टेलर की 131* रन की पारी के बाद मार्श जन्मदिन पर विश्व कप में शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। 259 रन की साझेदारी हुई। 2011 में जिम्बाब्वे के खिलाफ दिलशान और थरंगा के बीच 282 रन के बाद विश्व कप इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है।

अपने जन्मदिन पर वनडे शतक बनाने वाले खिलाड़ीः

140* - टॉम लैथम बनाम एनईडी, हैमिल्टन, 2022 (30वां जन्मदिन)

134 - सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया, शारजाह, 1998 (25वां)

131* - रॉस टेलर बनाम PAK, पल्लेकेले, 2011 (27वां)

130 - सनथ जयसूर्या बनाम BAN, कराची, 2008 (39वाँ)

100* - विनोद कांबली बनाम इंग्लैंड, जयपुर 1993 (21वां)

121 - मिचेल मार्श बनाम PAK, बेंगलुरु, 2023 (32वां)।

विश्व कप में सबसे बड़ी साझेदारी (कोई भी विकेट)-

372 - क्रिस गेल और मार्लोन सैमुअल्स (वेस्टइंडीज) बनाम ZIM, कैनबरा, 2015

318 - सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ (भारत) बनाम श्रीलंका, टॉनटन, 1999

282 - तिलकरत्ने दिलशान और उपुल थरंगा (श्रीलंका) बनाम ज़िम, पल्लेकेले, 2011

273* - डेवोन कॉनवे और रचिन रवींद्र (न्यूजीलैंड) बनाम इंग्लैंड, अहमदाबाद, 2023

260 - डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ (एयूएस) बनाम एएफजी, पर्थ, 2015

259 - मिशेल मार्श और डेविड वार्नर (ऑस्ट्रेलिया) बनाम PAK, बेंगलुरु, 2023।

डेविड वार्नर का पाकिस्तान के खिलाफ हालिया वनडे स्कोरः

130(119), सिडनी, 2017

179(128), एडिलेड, 2017

107(111), टुनटन, सीडब्ल्यूसी 2019

100*(85), बेंगलुरु, 2023।

विश्व कप में सर्वाधिक शतक

7 - रोहित शर्मा

6 - सचिन तेंदुलकर

5 - रिकी पोंटिंग

5- कुमार संगकारा

5 - डेविड वार्नर।

All smiles in Bangalore 😄



Cricket 4 Good clinic done right 🤝#BeAChampion#CWC23pic.twitter.com/dSSldW6hLQ — ICC (@ICC) October 20, 2023

दोनों सलामी बल्लेबाजों ने विश्व कप खेल में शतक बनायाः

उपुल थरंगा और तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका) बनाम ZIM, पल्लेकेले, 2011

उपुल थरंगा और तिलकरत्ने दिलशान (एसएल) बनाम इंग्लैंड, कोलंबो (आरपीएस), 2011

रोहित शर्मा और केएल राहुल (IND) बनाम SL, लीड्स, 2019

डेविड वार्नर और मिशेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया) बनाम PAK, बेंगलुरु, 2003।